Eine Fuge für zwei Gießener Museumshäuser

So könnte das Café im neuen Museumskomplex am Kirchenplatz aussehen. Repro: Studio Gründer Kirfel

GIESSEN - Eine markante Glas-Holz-Konstruktion soll künftig die Lücke zwischen dem Wallenfels'schen und dem Leib'schen Haus füllen und damit eine begehbare Verbindung zwischen den beiden Museumsgebäuden schaffen. Der Siegerentwurf eines Architekturwettbewerbs stammt von dem Büro Gründer Kirfel aus Thüringen und wurde am gestrigen Dienstag im Rathaus vorgestellt. Zwar bedeutet diese Wahl noch nicht auch ihre endgültige Realisierung, dennoch wurde damit ein großer Schritt auf dem Weg zur Umgestaltung des in drei Häusern beheimateten Oberhessischen Museums gemacht. Läuft alles nach Plan, könnten die ersten Besucher im Herbst 2024 die neuen Ausstellungsräume am Kirchenplatz in Augenschein nehmen, hofft Museumsleiterin Dr. Katharina Weick-Joch.

"Transparent, filigran, doch im Dialog mit dem bestehenden Bauwerk": So lobte eine Jury um Susanne Wartzeck, die Präsidentin des Bunds Deutscher Architekten (BDA), den Entwurf des Studios Gründer Kirfel aus Bedheim (Thüringen), der sich unter 20 zum Wettbewerb eingeladenen Konkurrenten durchgesetzt hat. In dieser Arbeit besteht der von außen sichtbare Eingriff im Wesentlichen aus der bebauten, zwischen 2,50 und 3,50 Meter breiten Fuge zwischen den beiden historischen Gebäuden. Das Zwischenstück greift die Fachwerkstruktur des Leib'schen Hauses auf und zeichnet sich dabei "durch einen respektvollen Umgang mit der Altbausubstanz aus", loben die Preisrichter. Diese Fuge sorgt zudem durch ihre gläsernen, transparenten Elemente für eine Sichtachse, die auf das Alte Schloss ausgerichtet ist und damit eine Verbindung zum dritten Ausstellungsgebäude des Oberhessischen Museums schafft.

Der Schacht der bisherigen Wendeltreppe im Leib'schen Haus wird in dem Modell für einen zentralen Aufzug genutzt, der sämtliche Ebenen beider Gebäude barrierefrei erreichbar macht. Hinzu kommt eine zweiläufige Treppenanlage, die die versetzt liegenden Geschossebenen miteinander verbindet. Der Eingang soll über die Tür des Leib'schen Hauses erfolgen, von wo aus die Museumsbesucher in ein großräumiges Foyer mit Café und Shop gelangen. "Von hier aus werden alle Rundgänge entwickelt", erläutert Architekt Florian Kirfel den Entwurf. Zu entdecken sein werden dann etwa im Wallenfels'schen Haus drei große, neukonzipierte Ausstellungsräume, jeweils einer pro Etage.

Fotos So könnte das Café im neuen Museumskomplex am Kirchenplatz aussehen. Repro: Studio Gründer Kirfel Die Wettbewerbsbeiträge sind nun eine Woche lang im Flur vor dem Rathaussitzungsssal für die Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Friese Das Häuserensemble auf dem Kirchenplatz soll durch eine Fuge aus Holz und Glas zusammenwachsen. Repro: Studio Gründer Kirfel

Der Entwurf des auf historische Gebäude spezialisierten Thüringer Büros hatte laut der Jury-Vorsitzenden Wartzeck nur einen echten Konkurrenten: Das Berliner Studioinges, das den zweiten Preis erhielt. Denn nur diese beiden Arbeiten hätten sich überzeugend auf den architektonischen Bestand konzentriert und dem Ensemble eine eigene Prägung hinzugefügt, ohne entscheidend in die Bausubstanz einzugreifen. "Historische Gebäude hat die Stadt schließlich nicht im Überfluss", bemerkte Jury-Vorsitzende Wartzeck, zu deren Team insgesamt sechs Fachleute gehörten, darunter die Gießener Prof. Jürgen Hauck und Peter Diehl. Zudem habe das Thüringer Konzept weitere Vorgaben, etwa aus den Bereichen Denkmalpflege, Brandschutz und Barrierefreiheit sowie die Eingangssituation mit zwei Türen überzeugend gelöst.

Doch die Auswahl dieses Entwurfs bedeutet nicht gleichzeitig auch dessen exakte Umsetzung. "Der Wettbewerb ist Teil des Vergabeverfahrens, bei dem der Sieger einen Vorsprung auf dem Punktekonto hat", erläuterte BDS-Präsidentin Wartzeck. Im Normalfall bekämen allerdings die Siegerentwürfe auch den Auftrag zur Umsetzung. Bis zur abschließenden Vergabe dürfte es nun noch etwa sechs bis acht Wochen dauern, schätzte Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Und auch nach dem Zuschlag werden noch weitere Institutionen wie etwa die Denkmalpflege eingeschaltet, um über Details zu beratschlagen. "Das Projekt ist noch immer ganz am Anfang. Wir sind etwa bei Stufe zwei von neun", beschreibt Architekt Florian Kirfel den Stand der Dinge.

Dennoch bedeute diese Entscheidung eine "ganz große Chance", zeigte sich Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz überzeugt. "Wir wollen das Museum in der Stadt sichtbar machen und einen identitätsstiftenden Ort schaffen". Dabei sei man mit dem Entwurf auf einem guten Weg, für den der Stadt nun 5 Millionen Euro aus Landesmitteln (Hessenkasse) zur Verfügung stehen. Dieses Förderprogramm gebe den Finanzierungsrahmen des Projekts vor. Wie teuer die Umsetzung am Ende werde, lasse sich im jetzigen Planungsstadium aber noch nicht konkret abschätzen, ergänzte Jury-Chefin Wartzeck. "Für eine fundierte Kostenschätzung ist es derzeit noch zu früh."

Die Wettbewerbsentwürfe sind nun eine Woche lang im Rathausflur vor dem Sitzungssaal zu sehen und sollen auch im Internet sowie im Alten Schloss gezeigt werden, sobald die Museen wieder für das Publikum öffnen dürfen.