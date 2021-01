Eine Herausforderung für Händler in Gießen

Einkäufe vor dem Lockdown: An den letzten Tagen des Weihnachtsgeschäfts zieht es viele Kunden in die Innenstadt. Dennoch gibt es Umsatzeinbußen. Archivfoto: Scholz

GIESSEN - 16. Dezember. Lockdown wegen Corona. Mitten im Weihnachtsgeschäft schließen die meisten Geschäfte. 5. Januar. Klar ist: Die Läden bleiben zu. Um es mal so zu sagen: Neben den schweren gesundheitlichen Folgen für die Gesellschaft bedeutet die Pandemie auch für Einzelhändler eine besondere Herausforderung. Um der zu begegnen, hat sich Peter Neidel am Mittwoch erneut mit Vertretern des Innenstadthandels in einer Videokonferenz getroffen. "Wir haben besprochen, wie wir uns im Hinblick auf die Wiedereröffnung nach dem Lockdown positionieren und wie wir die Übergangszeit gestalten können", sagt der Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung. Markus Pfeffer, Geschäftsführer des BIDs Seltersweg, macht derweil eine Ausbildung als Fachkraft für Hygiene, um die Läden nach Wiedereröffnung unterstützen zu können.

Gut, völlig still ist es nicht. Aber los ist auch nichts in der Innenstadt, wo die meisten Geschäfte geschlossen haben - abgesehen von der einen oder anderen Möglichkeit, bestellte Waren abzuholen. "Es gibt im Moment wichtigere Sachen als den Umsatz von 'Punkt und Strich'. Die Politiker machen einen schweren Job und fällen Entscheidungen. Ob die richtig oder falsch sind, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Wir haben das umzusetzen", erklärt Arno Jung. Der Mit-Inhaber des Ladens am Kirchenplatz verweist darauf, dass man zwischen 12. Dezember und Weihnachten in den Vorjahren ein Sechstel des Jahres gemacht habe. Die Schließung im Weihnachtsgeschäft sei "eine extreme Belastung unserer Wirtschaftlichkeit", so der Geschäftsmann.

Abgestuftes Modell

Gleichzeitig sei er sehr zuversichtlich. Denn schon nach dem ersten Lockdown hätten Gießener und Mittelhessen das Geschäft unterstützt. Jung hofft darauf, dass dies auch nach der zweiten Schließung so sein wird. "Mit einer Wiedereröffnung ab 11. Januar hat wohl niemand gerechnet", meint Jung. Es sei lange klar gewesen, dass die Infektionszahlen von Weihnachten und Silvester niemals dazu führen würden. "Dass das nicht sofort kommuniziert wurde, ist ein Versagen der Politik", betont der Unternehmer. Aus seiner Sicht fehle ein abgestuftes Modell, das Maßnahmen nach Inzidenzen festlegt. "Das hätte ich schon erwartet. Ein solches Modell würde die Situation ein bisschen kalkulierbarer machen", erörtert Jung. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Zuschüsse für die Händler seien im Vergleich zu den ersten Schließungen "verschwindend gering". Von 90 Prozent Zuschuss zu den Fixkosten im Januar könne niemand leben. Geschäften, die schon stark zurückgefahren und weiterhin schwache Umsätze gehabt haben, werde jetzt "der Stecker gezogen".

"Das ist natürlich für alle eine schwierige Situation, je nach Ausrichtung das Angebots mehr oder weniger", erklärt Robert Balser von "Juwelier Balser". Höherwertige Schmuckstücke oder Uhren verkauften sich nach wie vor - wenn auch deutlich weniger. Der Unternehmer hofft, dass die Konsumenten ihre Wünsche jetzt, wie beim ersten Lockdown, zurückstellten und dann im Frühjahr einkauften. In der aktuellen Situation nutzt Balser verstärkt die Möglichkeiten des Internets, etwa für Videoberatungen der Kunden. Auch als stationärer Handel sei man durchaus in der Lage, dem Onlinehandel etwas entgegenzusetzen. Zugleich denkt der Juwelier, dass der Innenstadthandel den Kunden schon spiegeln müsse, dass er noch da ist.

Als Maßnahme für die Zukunft regt Majid Bargh von "Switchbike Bornemann" in der Katharinengasse die Vergabe von Terminen in Geschäften an. "Die Kunden könnten dann vielleicht einzeln oder zu zweit in den Laden kommen", skizziert Bargh. Eine besondere Chance böten nach der Wiedereröffnung zudem verkaufsoffene Sonntage: "Das sind starke Tage."

"Die Situation im Einzelhandel ist von Branche zu Branche total unterschiedlich", berichtet Thomas Kirchhof, Vorsitzender des BIDs Marktquartier. Auch innerhalb der Branchen gebe es Unterschiede bei der Frage, ob Händler Trends der Zeit erkennt haben und auf das Internet setzen. "Wir rechnen mit Veränderungen der Innenstadt. Es wird ganz wesentlich an der Kommune liegen, wohin sie sich entwickelt", resümiert Kirchhof. Mit den Händlern hat Neidel vor allem die Werbung in den Blick genommen. Die Empfehlung der zuständigen Agentur sei, die Innenstadt fünf Tage vor Wiedereröffnung "massiv" zu bewerben.