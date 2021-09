Ein/e Oberturbobürger*innenmeister*in für Gießen

Wenn das der Leonardo wüsste: Gießens künftige/r "Oberturbobürger*innenmeister*in Marco Rasch versucht sich schon mal beim vorgezogenen vorletzten Abendmahl mit Handkäs' und sauer Gespritztem in der Pose des Erlösers, flankiert von seinen "Partei"-Freunden Darwin Walter (links) und Edgar Allan Poe. Foto: Berghöfer

GIESSEN - "Der ist aber nicht sauer gespritzt", rügt Marco Rasch - seines Zeichens "Oberturbobürger*innenmeister*in von Gießen in spe, auf alle Fälle aber OB-Kandidat der Satire-Partei "Die Partei" - die Bedienung in "Pits Pinte". Die Pinte ist für ihn nicht nur sein erklärter Lieblingsort in der Stadt, sondern auch ruhmreicher Schauplatz vergangener studentischer Gelage und inoffizielles Hauptquartier der Gießener Filiale des Satire-Franchises "Die Partei".

Aus der Parodie auf stereotypes Politikergebaren - billige graue Anzüge sind bei Mitgliedern Pflicht - ist mittlerweile Ernst geworden. Vor allem Erstwähler haben in den vergangenen Jahren der "Partei" mangels glaubwürdiger Alternativen ihre Stimme gegeben und ihr mittlerweile etliche Mandate in Kommunalparlamenten beschert, in denen die "Partei"-Mitglieder jetzt ihrem Gründer Martin Sonneborn nacheifern. Dem gelingt es immer wieder, als Ein-Mann-Fundamental-Opposition im EU-Parlament hinter dessen falschem Pathos "gemeinsamer Werte" deren alltäglichen realpolitischen Verrat anzuprangern.

Marco Rasch ("Rasch wie schnell") selbst hat sich vor allem die Förderung der heimischen Wirtschaft im Allgemeinen und von "Pits Pinte" und dem "Sowieso" im Besonderen auf die Fahnen geschrieben. "Die 'Bierbörse' gibt es ja leider nicht mehr." Allerdings hätte er sich nicht träumen lassen, ausgerechnet auf dem Schlussspurt beim Kampf ums Gießener Rathaus auf seinem ureigendsten Themenfeld, der Satire, von einem Mitbewerber herausgefordert zu werden.

ZUR PERSON Wie es sich für einen Satiriker gehört, ist Marco Rasch ein ernster Mensch. Das zeigt sich schon an seiner "Selberlebensbeschreibung". Geboren wurde er 1987, "also in dem Jahr, in dem ,Nirvana' gegründet wurde und genau zehn Jahre nach dem Beginn des Deutschen Herbsts" in Coburg. Der "Franke by nature" ist heute längst Hesse aus Leidenschaft und assimilierter, wenn auch nicht integrierter Gießener, dafür stört ihn dann doch zu viel an seiner Wahlheimat: "Ich bin in der Stadt geboren, die sich 1939 mit dem Titel 'Erste nationalsozialistische Stadt Deutschlands' schmückte und lebe jetzt in der Stadt, die als eine der ersten Bücher verbrannt hat. Da hat sich der Kreis geschlossen." Nachdem Rasch in seiner Geburtsstadt auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife erlangt und dort "Sozialgedöns"studiert hatte, "bis es mich gelangweilt hat", ging er, "um viel Geld zu machen", nach Gießen und studierte dort und deshalb Germanistik und Philosophie. Heute ist er Mitgründer und geschäftsführender Anteilseigner des gemeinnützigen Kulturunternehmens "Zellkultur", Beisitzer im Vorstand des Literarischen Zentrums Gießen, Vorsitzender von "Die Partei" Gießen und Kreistagsabgeordneter.

Während Rasch sich für eine Verkehrswende in Gießen in einer Podiumsdiskussion fast schon realpolitisch- pragmatisch Tempo 30 auf allen städtischen Straßen wünscht, treibt ihn ausgerechnet der Sozialdemokrat Frank-Tilo Becher mit seiner Idee der Fahrrad-Rikschas vor sich her.

Wie schwer ist es heute, die Welt satirisch überspitzt zur Kenntlichkeit zu entstellen, wenn die alltägliche Realsatire in puncto Aberwitz die kunstvoll gedrechselte Groteske in den Schatten stellt? "Politik ist Satire und Satire ist Politik", sagt Rasch. "Jedes einzelne Wort, dass Armin Laschet in seinem Leben herausgehauen hat, ist doch Satire pur, oder nehmen wir nur die schwarz-schwarze Koalition, die gerade Hessen regiert." Das könne man sich doch gar nicht ausdenken

Auch sonst sieht Rasch keinen Unterschied seiner "Partei" zu anderen Parteien. Oder vielleicht doch einen: "Wir sagen im Gegensatz zu anderen Parteien ganz offen, dass wir korrupt sind. Nur gibt uns seltsamerweise keiner Geld." Nun, das kann sich vielleicht noch ändern, sollte Rasch erst einmal in ein Amt kommen, in dem sich Korruption auch lohnt.

"Bouffier verhindern!"

Keiner verteidigt bekanntlich seinen Glauben stärker als der Konvertit. Wenn Rasch betont, dass er Gießener durch und durch ist, dann ist das ehrlich und ganz unironisch gemeint. Er weiß natürlich, dass sein Mitbewerber Frederik Bouffier das auch von sich behauptet, aber "bei mir stimmt das auch; und deshalb ist es auch mein großes Ziel, den kleinen Bouffier als Oberbürgermeister zu verhindern".

Geboren wurde Rasch allerdings nicht mit einem goldenen Schlammbeisen im Mund, sondern in der miefigen Enge des Zonenrandgebiets in Coburg. "Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie als Kind Angst hatte, von der Baader-Meinhof-Bande entführt zu werden. Als Unterschichtskind passte sie ja auch genau in deren Beuteschema", erinnert er sich. Die Stadt an der Lahn, in der er aus seinem einst tiefbraunen und heute immer noch pechschwarzen Geburtsort flüchtete, hat er mittlerweile lieben gelernt, auch wenn ihn diese Liebe nicht blind gemacht hat. Dafür stoßen ihm zu viele Dinge in Gießen sauer auf, und darum will Rasch ja auch auf den Chefsessel im Rathaus.

Die nicht oder kaum vorhandene Infrastruktur an Radwegen ärgert den eifrigen, wenn auch nicht passionierten Radfahrer ("Im Gegensatz zu den Grünen kann ich mir kein Auto leisten"). Darum will er das Autofahren in der ganzen Stadt komplett verbieten. Bei einem Verstoß seien mindestens 20 Euro in die Bierkasse der "Partei" zu entrichten. Auch ärgert ihn die zunehmende Verdrängung von Studenten und anderen einkommensschwächeren Schichten aus einer Stadt, in der die Mieten seit Jahren steigen und steigen. Immobilienbesitzer wie Kai Laumann will Rasch deshalb am liebsten enteignen, zumindest aber "dessen fragilem Ego klar machen, das nicht alle Menschen in Gießen seine Form der Sanierung gutfinden".

Zu Raschs weiteren politischen Zielen gehört die Gründung eines "Staates Lahn", weil Hessen ein "failed state" sei, in dem die Behörden die Adressen von NSU 2.0-Opfern an "Rechtsextreme wie die AfD" weitergeben, meint er. Deshalb müsse Mittelhessen schnellstmöglich unabhängig werden. Und welche Hauptstadt soll der neue Kleinstaat im Herzen der kleinstaatlerischen EU haben? "Gießen natürlich", betont Rasch und bestellt noch einen Handkäs'. "Man muss ja schließlich volksnah speisen."

Bislang sorgte vor allem der Antrag der "Partei", kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden anzubieten, im Stadtparlament für Diskussionen. "Dieser Antrag ist ernst gemeint, aber satirisch begründet", sagt Stadtverordneter Darwin Walter, der mittlerweile zum Abendmahl seines "Partei"freundes gestoßen ist. Definitiv ein ernstes Anliegen der "Partei" sei es auch, das Elefantenklo zum Weltkulturerbe" und Gießen zur Hansestadt zu machen und natürlich die AfD überall, wo es möglich ist, zu boykottieren.

Mit 18 in der Mann-Phase

Jenseits aller "partei"politischen Kraftausdrücke ist der Literaturwissenschaftler Marco Rasch aber auch ein Feingeist, der nicht nur für alles Schriftliche im Kreisverband zuständig ist, sowohl auf Facebook als auch Instagram sehr aktiv, sich im Literarischen Zentrum Gießen (LZG) engagiert und auch schon mal eigene Texte in Literaturzeitschriften veröffentlicht. Wer ist denn sein Lieblingsautor? "Da gibt es zu viele. Mit 18 hatte ich eine komische Phase, in der ich Thomas Mann ganz gut fand, dafür schäme ich mich heute etwas", gesteht er. Auch sonst sei sein Giftschrank gut gefüllt mit allem, was schlecht, doch von Rang und Namen sei. "Da steht alles von Mao, ein Kochbuch von Attila Hildmann, 'Fellidae' von Akif Pirinçci und die Autobiographie von Morrissey."

Voll des Lobes ist Rasch dagegen für Herta Müller, deren subtilen Humor er schätzt. "Außerdem hat sie mir das Poster für ihre Lesung in Gießen signiert, obwohl sie das normalerweise nicht macht. Aber da konnte sie sich kaum vor drücken, weil ich das Poster damals als Volo beim LZG entworfen habe." Besagte Lesung ist übrigens in die Gießener Kulturgeschichte eingegangen, weil das Ordnungsamt damals das Auto der Literaturnobelpreisträgerin abgeschleppt hatte. Wie gesagt: Die Gießener Realität ist von Satirikern nur schwer zu toppen.

Rasch hat im LZG viele Autoren kennengelernt. Darunter war doch sicher auch der eine oder andere Kotzbrocken? Da hält sich der sonst um keine Schmähung Verlegene lieber zurück, denn: "Ich will ja auch noch mal in den Vorstand gewählt werden." Sagt's, grinst und bestellt noch mal einen Gespritzten. Und der ist diesmal auch ganz nach dem Geschmack des/der Oberturbobürger*innenmeister*in. Richtig schön sauer!