Eine Premiere auf dem Schiffenberg

Das "Klarinettentrio Schmuck" mit Sayaka Schmuck, Felix Welz und Yumi Schmuck auf dem Schiffenberg.

GIESSEN. Auch das zweite der aktuellen Basilika-Konzerte erwies sich als ohne Einschränkungen gelungen. Das "Klarinettentrio Schmuck" präsentierte ein Programm unter dem Motto "Von Klassik bis Jazz" mit Werken von Mozart bis Irving Berlin, die Gäste musizierten auf herausragendem Niveau und mit ansteckender Spielfreude. Die Zuhörer im ausverkauften Haus waren hingerissen.

Zwar gelten in der Basilika auf dem Schiffenberg weiterhin strenge Sicherheitsregeln, doch bei schönstem Sonnenschein und, nicht unwichtig, auch innen angenehmen Temperaturen, konnte man sich mühelos in die Musik versenken. Ein Teil der Zuhörer, die keine Karte mehr erhalten hatten, nahm draußen in der Nähe Platz und kam so noch in den Genuss eines eingeschränkten Musikerlebnisses.

Sayaka Schmuck (Klarinette), Felix Welz (Bassetthorn) und Yumi Schmuck (Klarinette) sind allesamt renommierte Profis. Sayaka Schmuck, wie ihre Schwester aus Bad Waldsee (Baden-Württemberg) stammend, ist Preisträgerin verschiedenster Wettbewerbe. Nach verschiedenen Orchester-Engagements war sie bis 2013 Solo-Es-Klarinettistin im Gewandhausorchester Leipzig. Yumi Schmuck ist seit 2012 Solo-Klarinettistin beim Stadttheater Bremerhaven. Der Berliner Felix Welz schließlich ist seit 2013 fester Klarinettist und Bassklarinettist am Staatstheater Darmstadt. "Es ist für uns eine Premiere nach langer Zeit", freute sich Sayaka Schmuck zu Beginn, wobei sie auch ihre für den ursprünglich eingeplanten Till Renner eingesprungene Schwester Yuki Schmuck vorstellte.

Los ging's dann mit einem Titel aus Mozarts "Zauberflöte" für zwei Klarinetten und Bassetthorn. Schwungvoll wurde begonnen, in feierlichem, fast sakralen Duktus. Dann mit mehr Tempo, sehr elegant: ein Genuss. Insgesamt eine abwechslungsreiche stilistische Fülle der Klangfarben. Dvoráks "Slawische Tänze" für zwei Klarinetten und Bassetthorn brachten dann einen anderen Ton und den ersten Höhepunkt ins Konzertgeschehen: der fabelhafte erste Teil hob getragen an, aber kraftvoll, dabei konzentriert und mit tollem Abschluss. Das war feinsinnig und präzise musiziert wie auch der mit entspannter Heiterkeit ausgeführte zweite Teil. Hier wurde bereits eine Stärke des Ensembles deutlich, die überragende handwerkliche wie inhaltliche Geschlossenheit.

Es folgten Auszüge aus Mozarts "Hochzeit des Figaro" ("Voi che sapete") und "Don Giovanni" ("Reich mir die Hand, mein Leben"), anmoderiert mit dem Rosegger-Gedicht "Ein bisschen mehr". Mit zartem Schwung wurde der "Figaro" musiziert, das vertraute Material mit angenehmer Frische realisiert.

Flott und fröhlich ging das Programm dann in die Moderne über. Claude Debussys (1862-1918) "Little Negro" erklang differenziert und heiter, ähnliches galt für Scott Joplins (1867-1917) "The Strenuous Life": tanzbar und voller Schwung. Sehr interessant wurde es mit Paul Desmonds (1924-1977) Jazzklassiker "Take Five", obgleich hier weniger Glanz zu spüren war und gar kein Pfeffer - das war einfach zu behutsam musiziert. Henry Mancinis (1924-1994) Welthit "Moon River" wurde poetisch realisiert, etwas getragen und schön, im Ausklang etwas melancholisch. Auch Zequinha de Abreus (1880-1935) Tanzhit "Tico Tico" passte in die Basilika, er wurde fröhlich musiziert und vor allem leicht und präzise; ein Spaß.

Irving Berlins (1888-1989) "Alexander´s Ragtime Band" musizierte das Ensemble farbig und mit größter Transparenz - ein guter Abschluss des Konzerts. Das motivierte Publikum erklatschte sich zwei Zugaben: einen stimmungsvollen Klezmertitel, authentisch und kantabel gespielt. Schließlich noch ein Glanzlicht, ein "Arioso" von Bach "Wir wollten Sie mit einem Ohrwurm in den Tag entlassen," schmunzelte Sayaka Schmuck. Schön getragen wurde das musiziert. Auch hier wieder ein souveräner Umgang mit kleinsten instrumentellen Nuancen, entschleunigt und hochprägnant, ein exzellenter Abschluss des Konzerts. Mächtiger Beifall, starke Wertschätzung war spürbar.