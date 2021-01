Eine Rose vom "Bachelor" für Studentin der JLU Gießen

Die Rosenübergabe wird von den anderen Frauen kritisch beäugt. Screenshot: TV NOW/Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die erste "Nacht der Rosen" hat Linda Nobat, die an der Justus-Liebig-Universität (JLU) Jura studiert, noch wegen angeordneter Corona-Quarantäne verpasst. In der, am Mittwochabend ausgestrahlten, zweiten Folge von "Der Bachelor" hatte die 26-Jährige nun endlich Gelegenheit, den umschwärmten Junggesellen Niko Griesert persönlich kennenzulernen. Doch zunächst ging es für die Hanauerin holprig weiter. Als sie elegant aus der Limousine aussteigen will, knicken ihre Füße weg. "Ich bin ziemlich tollpatschig", stellt sich Linda Nobat kurz darauf dem RTL-Rosenkavalier vor. Und findet auch gleich eine passende Metapher: "In die Liebe stolpert man auch hinein und merkt es eigentlich nie." Der "Bachelor" findet diesen "starken Auftritt" offenbar sympathisch: Die JLU-Studentin bekommt von ihm später eine der begehrten Rosen überreicht und ist damit eine Runde weiter.

Die Konkurrentinnen beäugen das Auftreten der Nachzüglerin indes kritisch. In einem Einspieler zeigt sich Linda Nobat selbstbewusst. "So, wie ich mich fühle, bin ich Königin", sagt die "Miss Hessen MGO" von 2018 in dem kurzen Clip und verspricht: "Ich habe alles, ich bin ein Gesamtpaket." Auf Heuchelei hat die 26-Jährige keine Lust. "Ich bin freundlich, wenn man freundlich zu mir ist", stellt sie klar. Und den Mitstreiterinnen gibt sie noch einen Seitenhieb mit: "Ich sehe schöne und intelligente Frauen - hier aber nicht so viele." Das klingt so, als könnte die Studentin der Uni Gießen in der Kandidatinnen-Villa noch für Reibereien sorgen.