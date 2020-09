Eine Verteidigung des Fußgängers

Kein guter Ort für Fußgänger: Südanlage, Ecke Goethestraße in Gießen. Foto: Friese

GIESSEN - "'Wer hier zu Fuß geht, wird auf der Stelle verhaftet', scherzte man bei der Ankunft in Los Angeles, wo es keine Fußgänger gibt", schrieb Italo Calvino im Jahr 1960 und fuhr fort: "Ein Fußgänger ist hier immer ein verdächtiger Typ." Diesen Eindruck kann man inzwischen auch in Gießen gewinnen. Seit einer Weile kann man als Fußgänger den Gießener Anlagenring nur noch im Laufschritt überqueren.

Jeden Tag gehe ich mehrfach über die Kreuzung Südanlage-Goethestraße, und seit einiger Zeit reicht die Grünphase bei normalem Schritttempo nicht mehr aus, um auf die andere Seite zu gelangen. Ältere oder gehbehinderte Menschen schaffen es bestenfalls bis zur Mitte und müssen dort warten, bis die Ampel wieder grün wird. Würden sie in dem ihnen gemäßen Tempo weitergehen, gerieten sie in Lebensgefahr. Die Eile, zu der Fußgänger durch die geänderte Ampelschaltung genötigt werden, und die Angst, in die man sie versetzt, sind unwürdig.

Unwürdig durchaus im Sinne des Kantischen Begriffs der Würde. Die Fußgänger werden zum Mittel fremder Zwecke degradiert und das beraubt sie nach Kant ihrer Würde. Die zu Fuß gehenden und nun rennenden Menschen sind ein Mittel, um Zeit für den fließenden Autoverkehr zu gewinnen. Die Stadt hat das auch öffentlich eingeräumt.

"Verkehrslichter" wurden ja einst aufgestellt, um die Fußgänger vor Schaden zu bewahren und ihnen im Zeitalter wachsenden Autoverkehrs ein gefahrloses Überqueren der Straßen zu ermöglichen. Nun wird dies zu einer Art von Russischem Roulette: Schaff ich's oder schaff ich's nicht? Es ist, als wollte man den Fußgängern zu verstehen geben, dass ihre Zeit nun endgültig abgelaufen ist. In Deutschland bestimmte die Reichsverkehrsordnung von 1934, dass Fußgänger auf den ihnen zugewiesenen Gehwegen bleiben müssen, die Straße also nur noch ausnahmsweise benutzen dürfen. Die Ghettoisierung setzte sich in den 1970er Jahren fort, als man zum ungestörten Konsum eigene Fußgängerzonen einrichtete.

Mit dem Verschwinden des Fußgängers wäre eine Provokation aus der Welt geschafft, denn nach Walter Benjamin stellt der Müßiggang des Flaneurs eine Revolte gegen das Universum der Zweckrationalität und die bürgerliche Arbeitsethik dar. Der schlendernde Müßiggänger erinnert die anderen daran, dass sie ihr Leben damit vergeuden, es sich durch harte Arbeit zu verdienen, mit einer Form der Arbeit als Vollzeitbeschäftigung, die geschichtlich längst nicht mehr nötig wäre. Niemand müsste mehr sein Brot im Schweiße seines Angesichts essen.

Wenn es nach Verkehrsminister Andreas Scheuer ginge, würde es bald tatsächlich keine Fußgänger mehr geben. Er möchte die letzte Lücke schließen, die die Menschen noch zu Fuß überwinden und sie auf Elektroroller stellen. Für "die letzte Meile" seien diese Fahrzeuge optimal, sagte der Verkehrsminister. Gemeint ist die Strecke vom Bus oder Parkhaus zur Arbeitsstelle, die dank der E-Scooter nun zurückgelegt werden kann, ohne beim Gehen die Erde zu berühren. Scheuer strebt die Vollendung eines Systems an, in dem alle Bewegung mittels Prothesen vonstattengeht - durch Nutzung von Autos, Fahrrädern, öffentlichen Verkehrsmitteln und künftig eben auch Rollern, die die Einzelnen ihrer ökonomischen Bestimmung zuführen.

Wie in den meisten Städten steht der motorisierte Individualverkehr auch in Gießen vor dem Kollaps. Die Stadt ist von parkenden und fahrenden Autos verstopft. Überall wird gedrängelt und gehupt. Zu manchen Zeiten geht gar nichts mehr. Die städtische Atmosphäre ist mit Aggressionen, Lärm und stinkenden Schadstoffen aufgeladen. Die Motoren brüllen und röhren und jaulen, dazwischen rennen Fußgänger um ihr Leben.

Sie halten das für übertrieben? Im März 2018 kam es in Gießen am helllichten Tag auf dem Anlagenring zu einem Rennen. Ein Porsche kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Ampel. Diesem Umstand verdankte ein zwölfjähriger Junge sein Überleben, der dort mit seiner Mutter darauf wartete, dass die Ampel auf Grün sprang. Weltweit stirbt alle 60 Sekunden ein Fußgänger, in Berlin waren 2018 19 von 45 Verkehrstoten Fußgänger. In der Stadt wurden 2159 Kollisionen zwischen Autos und Fußgängern gezählt, 465 zwischen Fahrrädern und Fußgängern, Tendenz steigend. Auch zwischen Radfahrern und Fußgängern werden die Umgangsformen rauer. Radfahrer sind nicht per se die besseren Menschen. Fußgänger im übrigen auch nicht. Beide Gruppen gehören im Straßenverkehr zu den Schwächsten und Schutzlosesten und sollten sich solidarischer verhalten.

Statt über langfristige Lösungen nachzudenken und diese dann auch anzugehen, versucht man aufseiten der Stadt Zeit zu gewinnen. Zeit, die man den Fußgängern nimmt und dem motorisierten Verkehr zuschlägt. Man wird als zu Fuß gehender Bürger darüber belehrt, dass die "autogerechte Stadt" nach wie vor Priorität genießt. Die "autogerechte Stadt" zeugt von einer Perversion im Menschenbild, die für kapitalistische Gesellschaften kennzeichnend ist: Kapital und Maschinen genießen Vorrang vor den Menschen, die zu Störfaktoren des reibungslosen Betriebs und Anhängseln der Maschinerie herabsinken. Der Frankfurter Philosoph Theodor W. Adorno hatte sich vehement für eine Ampel an der Senckenberganlage eingesetzt, um, wie er in einem Leserbrief an die FAZ formulierte, das "unwürdige Rennen" der Fußgänger zu beenden. "Passanten, Kinder und Radfahrer" würden in der technisierten und motorisierten Welt zum "Ungeziefer der Straße" hatte er zuvor schon andernorts geschrieben. Dass er damit nicht ganz unrecht hatte, bekommt man zu spüren, wenn man in Gießen zu Fuß unterwegs ist.

*

Götz Eisenberg ist Sozialwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet an einer "Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus", deren dritter Band unter dem Titel "Zwischen Anarchismus und Populismus" 2018 im Verlag Wolfgang Polkowski in Gießen erschienen ist.