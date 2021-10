Eine wirklich schöne Anlaufstelle in Gießen

Los geht's: Ob mit oder ohne passendes "Parkrun"-Shirt. Foto: Steinert

GIESSEN - Noch ziemlich diesig war es am vergangenen Samstagfrüh über der Stadt Gießen, ganze elf Grad luden um 8.30 Uhr nicht unbedingt zu Aktivitäten im Freien ein. Und doch versammelte sich zu dieser Zeit unweit des Hallenbades an der Ringallee schon eine beachtliche Anzahl an Menschen, zumeist in Laufoutfit - oftmals auch in orange - gewandet.

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der "Schwanenteich Parkrun" nach langen, langen 18 Monaten der aufgrund der Corona-Pandemie erzwungenen Untätigkeit seit Kurzem wieder an den Start gehen kann. Dabei gab es für die Veranstalter und Teilnehmer am vergangenen Wochenende gleich einen Grund zum Feiern, denn seit drei Jahren beherbergt die Universitätsstadt das 5-Kilometer-Läufchen im Herzen der Stadt, bei dem die Strecke an sich aber nicht im Vordergrund steht.

"Ein wenig ist der Lauf sicherlich ein Mittel zum Zweck. Zum einen bietet er aber schon die Möglichkeit, zu einer festen Uhrzeit einer sportlichen Tätigkeit nachzugehen, zudem mit Gleichgesinnten, was für viele doch wichtig ist. Zum anderen ist uns das Miteinander, das Beisammensein und das gegenseitige Austauschen natürlich ein besonderes Anliegen", betont Franzi Brandmeier, die die Standortleitung aktuell innehat und den Parkrun 2018 aus Mannheim praktisch nach Gießen mitgebracht und mit einer Vielzahl von Helferinnen und Helfern etabliert hat.

Und die waren am vergangenen Samstag - noch bevor sich die Läuferinnen und Läufer auf den Weg machten - schon fleißig und säumten den Zielbereich passend zum Geburtstag mit zahlreichen Luftballons. Bevor der virtuelle Startschuss ertönte, wurde zudem der Weg abgefahren, eine sich verteilende Hinterlassenschaft eines Hundes stellte neben nassem Laub und Kastanien an der Eichgärtenallee das größte Hindernis dar.

Bevor es losging, konnte Helferin Gloria gleich acht Erstteilnehmerinnen und -teilnehmer begrüßen und gab den Neulingen ein paar allgemeine Informationen und einige zur Strecke an die Hand. Der diesmal als Laufleiter fungierende Danny begrüßte alle "Parkrunner", gemeinsam wurde mit einem "Happy Birthday to you" der dritte Geburtstag gefeiert. Mit einem "Superwomen-Cape" wurde zudem Teilnehmerin Lale bedacht, die am Samstag bereits ihren 50. Lauf absolvierte und den Kurs mit dem windschnittigen Umhang sicherlich noch ein wenig schneller absolvierte als gewöhnlich.

Während sich die Läuferinnen und Läufer pünktlich um 9 Uhr auf die Strecke begaben, blieb Laufleiter Danny Heilmann, der auch im Vorstand des LGV Marathon Gießen tätig ist, Zeit, die Vorzüge des Parkruns ein wenig hervorzuheben. "Generell finde ich es ganz wichtig, dass es uns hier vor allen Dingen um die Gemeinschaft geht. Hier besteht keinerlei Leistungsdruck, sondern jede oder jeder kann die Strecke in seinem Tempo absolvieren. An sich finde ich es einfach unheimlich wichtig, dass man Bewegung hat. Noch dazu an der frischen Luft. Das kann jedem nur guttun, egal welches Tempo er oder sie dabei anschlägt", so Heilmann, der natürlich auch hofft, dass sich durch die Parkrun-Läufe viele Menschen dem Laufsport an sich zuwenden und vielleicht auch irgendwann in Vereinen aktiv werden. "Die können Nachwuchs oder generell Mitglieder natürlich immer sehr gut gebrauchen!" Beim Stichwort "fehlender Leistungsdruck" hakt auch Franzi Brandmeier ein, die klarstellt, dass wirklich jede und jeder an einem Parkrun teilnehmen kann, völlig unabhängig vom Fitnesslevel. "Vielleicht denken manche, dass sie sich mit anderen vergleichen müssen und dabei am Ende schlecht dastehen. Aber das ist bei uns ganz und gar nicht der Fall. Jeder kann und soll bei uns teilnehmen, egal mit welchem Leistungsstand. Wer möchte, kann die Strecke natürlich schnell zurücklegen, aber auch gerne gemütlich. Wir haben auch viele Leute, die die Strecke walken oder einfach einen morgendlichen Spaziergang um den Schwanenteich machen. Das ist völlig okay, wir freuen uns über jeden und jede", beschreibt Brandmeier, deren Worte nur wenige Minuten später ihre Bestätigung finden.

Denn während der erste Läufer schon nach schnellen knapp 19 Minuten in den Zielbereich einläuft, trudeln die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer zumeist erst deutlich später ein. Haben von ihrem Zieleinlauf dafür aber umso mehr, denn während der "Topläufer" nur von den Helferinnen und Helfern begrüßt werden konnte, säumen nach und nach immer mehr "Finisher" den Zielbereich an der Ringallee. Diejenigen, die nach ihnen ins Ziel kommen, durch Klatschen und Anfeuern zu unterstützen, gehört nämlich zum Gießener Parkrun wie selbstverständlich dazu. So konnte sich der letzte Teilnehmer auf der Strecke, der sicherlich mehr als doppelt so lange unterwegs war als der erste, über den Applaus aller anderen Starter freuen, als er die Ziellinie überquerte.

Mittlerweile war von diesigem Wetter nichts mehr zu sehen, aus strahlend blauem Himmel kamen wärmende Sonnenstrahlen, sodass das anschließende Beisammensein unter perfekten Bedingungen stattfinden konnte. "Das ist für uns von großer Bedeutung. Hierbei haben sich schon viele (Lauf-)Freundschaften entwickelt. Der Austausch mit anderen macht einfach Spaß, dadurch entsteht auch ein Gemeinschaftsgefühl", so Brandmeier, die einen selbst gebackenen Kuchen zum Parkrun-Geburtstag beisteuerte. Und sie war damit bei Weitem nicht die Einzige. Ein wenig kleiner als gewöhnlich muss "Speis und Trank" aktuell aber noch ausfallen, denn vor der Corona-Pause fand im nur einen Steinwurf entfernten Sportheim von Blau-Weiß Gießen im Anschluss immer ein ausgiebiges Frühstück statt. "Aufgrund der Pandemie ist es aber so, dass Veranstaltungen in geschlossenen Räumlichkeiten immer mit Auflagen verbunden sind, die damit verbundenen Risiken, soll weder Blau-Weiß eingehen noch möchten wir sie aktuell tragen. Aber natürlich hoffen wir, dass das bald wieder stattfinden kann", so Brandmeier.

Wer an dieser Gemeinschaft teilhaben, die fünf Kilometer aber nicht absolvieren kann oder möchte, ist auch als Helferin oder Helfer herzlich willkommen, denn die gesamte Organisation des Parkruns basiert auf Freiwilligen, die als Zeitnehmer, als Schlussbegleitung und als Streckenposten fungieren oder einfach beim Aufbau und dem "Drumherum" unterstützen. "Erfreulicherweise musste noch nie ein Lauf ausfallen, weil wir nicht genügend Leute hatten. Aber natürlich sind wir auch in diesem Bereich über jeden froh, der uns in Zukunft unterstützen möchte", führt Laufleiter Danny aus.

Auch die anderthalbjährige Corona-bedingte Zwangspause hat der Begeisterung für den Schwanenteich Parkrun in Gießen nichts anhaben können. Wie jeden Samstag werden sich daher auch heute ab 8.30 Uhr vor dem Hallenbad an der Ringallee zahlreiche Leute im Laufoutfit versammeln und gemeinsame (Lauf-)Zeit verbringen. Und vielleicht dann sogar noch mehr als am letzten Wochenende. "Wir freuen uns wirklich über jeden. Kommt vorbei, ich denke, es lohnt sich", wirbt Brandmeier zum Schluss - nach einem schönen Lauftag.