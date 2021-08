Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN (red). Nach sieben erfolgreichen Online-Vorträgen „Auf eine Tasse Kaffee mit Prof. Beutelspacher“ folgt am 23. August der nächste, bei dem sich alles um die Zahl Acht dreht. Die Acht ist laut Beutelspacher „eine Zahl von makelloser Schönheit, denn in ihr steckt nicht nur Symmetrie (2x2x2) sondern auch der Goldene Schnitt (5+3)“. Das Achteck wurde in der Kunst und der Architektur nur sehr selten benutzt, aber dafür für ganz Herausragendes: Aachener Dom, Kaiserkrone und das süditalienische Castel del Monte – alle von atemberaubender Schönheit.

Im Anschluss an die rund halbstündige Präsentation können Teilnehmende mit Prof. Beutelspacher ins Gespräch kommen und sich weiter über die Zahl, ihre Geschichten und Eigenschaften unterhalten. Die Online-Veranstaltung wird digital über Zoom durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt über buchung.mathematikum.de, die Kosten für die Teilnahme betragen drei Euro pro Person.