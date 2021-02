Einen guten Rutsch für den einsamen Clown

Hinter Glas: Der Clown hinter der Scheibe. (Fotos: Dittrich)

GIESSEN - Eine zufällige Entdeckung, „Klimbim“, Bierhaus, Ecke Ebelstraße/Riegelpfad. Ein kleines Detail. An der Tür hängt ein Schild: „Liebe Gäste, coronabedingt bleibt die Kneipe geschlossen“ – bis wann? Ist weggewischt. Nach der neuerlichen Verlängerung des Lockdowns ist die Stelle ausgespart, wann es weitergeht. Ein Freiraum für ein Datum zwischen „bis“ und „geschlossen“ bleibt. Als Abstand zwischen „bis“ und „geschlossen“ mag man es nicht bezeichnen, denn selbst das Wort Abstand hat in den vergangenen 12 Monaten eine andere, eine emotionalere Bedeutung erhalten.

Wie lange das Schild da hängt, ist aber zu erkennen: „Bleibt gesund, frohe Weihnachten & einen guten Rutsch“ ist nach wie vor zu lesen. Weihnachten? Wann war das denn? Wie lange ist das her? Und der gute Rutsch sollte doch auch mal enden, eine Rutschpartie raus aus der Pandemie. Das war wohl die Hoffnung, die da in schön geschwungener Schrift niedergeschrieben wurde. Das Schild an der Tür der altehrwürdigen Eckneipe, in der sich an den Wochenenden vor Jahrmillionen, so scheint es, die Menschen so dicht drängten, dass man nur mit Mühe durch die Gänge kam, an der Theke Arm an Arm saß, die Musik dröhnte, das Pils schäumte aus dem Zapfhahn, alle kannten sich irgendwoher, klopften sich auf die Schultern, Küsschen links, Küsschen rechts, lauter Schrei vom Zapfhahn: „Die drei Bier sind fertig.“ Geht das, so zusammen zu sein? Wie lange kann etwas her sein, bis die Erinnerung verblasst? Jetzt wäre Fasching, im letzten Jahr war es das letzte große Fest, so wie es in Gießen halt ist, der Zug durch die Stadt ist nicht Köln oder Mainz, aber es gibt ihn. Es war, wir erinnern uns, sehr windig, unangenehm, schon wehten Andeutungen herüber, dass dieses Virus, aber – Helau, Prost – nein, so schlimm kann das nicht werden.

In den Kneipen drängten sich die Polizisten und Indianer, Höhlenmenschen und Clowns, Krankenschwestern und Pippi Langstrumpfs dicht an dicht. Karneval, Fasching, Fastnacht, der Reiz liegt darin, dass es keinen Abstand gibt, keine Hygiene-Regeln, aber: Maskerade.

Das Verschwinden der Alltags-Maske – ausbrechen aus der Normalität, feiern, saufen, tanzen, mit Fremden zuprosten. Man muss das nicht lieben, aber wer würde jetzt nicht liebend gerne wieder einbrechen in diese Normalität?

Die Fenster im „Klimbim“ sind dekoriert mit lustigen Clowns und Luftschlangen. Es ist Fasching soll das heißen. Es ist eine Erinnerung. An der Tür ist noch Weihnachten. Verschlossen bleibt uns alles. Auch nur ein Detail. Auch nur eine zufällige Entdeckung.