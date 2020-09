Einer der schönsten Orte Gießens

Stadt- und Friedhofsführerin Dagmar Klein berichtete den Besuchern von einem Ort mit langer Geschichte. Foto: Schultz

GIESSEN. Es war ein besonderer Sonntag für den Alten Friedhof und den Rodtberg-Friedhof: die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Der Freundeskreis Alter Friedhof (FAF) lud aus diesem Anlass zu Führungen ein und bot Gespräche und reichlich Infomaterial an.

Die Deutsche Unesco-Kommission hatte der Kultusministerkonferenz des Bundes die Aufnahme der beiden Friedhöfe empfohlen. Und der Empfehlung wurde entsprochen. Der FAF hatte zu diesem erfreulichen Anlass Infotische, Gesprächspartner und vor allem Kurzführungen über Teilbereiche des Areals vorbereitet. Eine ordentliche Anzahl von Besuchern ließ sich davon anlocken, darunter auch einige Jugendliche. Die schnappten sich schon mal das offizielle Suchspiel, das der Freundeskreis herausgibt: Anhand von Fotos müssen Grabmäler gesucht und zugeordnet werden. "Es regt dazu an, mal wirklich genauer auf die Grabsteine zu sehen", lautet das Ziel der Aktion.

Das Ganze fand trotz strenger Beachtung der Hygieneregeln in entspanntem Rahmen statt. Laut Dietgard Wosimsky vom Freundeskreis geht es bei der Veranstaltung darum, "dass man sich bewusst macht, was wir eigentlich Schönes hier in Gießen haben". Der FAF kümmert sich auch um die Natur auf dem Friedhof: "Wir achten darauf, dass die Vögel hier ihre weit über hundert Nistplätze haben." Und dass sie gepflegt und inzwischen auch wissenschaftlich begleitet werden von der Biologin Professor Petra Quillfeld (JLU). "Wir haben mit der Betreuung begonnen, doch dann hat Frau Quillfeld mit uns Kontakt aufgenommen". Die Biologin berichtete, dass es "im vergangenen und in diesem Jahr in der Brutzeit so trocken war, dass die Vögel keine Nahrung für ihren Nachwuchs fanden. Wir werden versuchen zu helfen, dass es vielleicht bald mehr Blütensträucher gibt. Es ist für mich elementar wichtig, mich um diese Anlage zu kümmern."

HINTERGRUND Die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes sei vor allem "eine große Anerkennung für die über 100 000 Menschen, die sich hierzulande für das Friedhofswesen engagieren", freut sich Tobias Pehle, Initiator der antragstellenden "Initiative Kulturerbe Friedhof", zu der sich viele Kräfte im Friedhofswesen zusammengeschlossen haben. Denn ausgezeichnet wurden nicht die Friedhöfe an sich, sondern vor allem das, was Menschen auf dem Friedhof tun: das Trauern, Erinnern und Gedenken einerseits, das Gestalten, Pflegen und Bewahren andererseits. Hinzu kommen viele Menschen, die sich in Vereinen etwa um den Denkmalschutz verdient machen. Die Ernennung zum Kulturerbe ist dabei für den Einzelnen genauso bedeutsam wie für die Gesellschaft, erläutert Dr. Dirk Pörschmann, Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel: "Was es bedeutet, Mensch zu sein, wird in besonderer Weise auf Friedhöfen deutlich. Wir brauchen Rituale, um Verluste zu überwinden." (hsch)

Der Friedhof ist tatsächlich fast ein riesiges Biotop und eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt. Dem Freundeskreis geht es wie der Unesco-Kommission dabei auch um die Pflege der Bestattungskultur. An diese Tradition erinnerte Stadt- und Friedhofsführerin Dagmar Klein, Mitglied des FAF. "Wir machen hier schon seit 30 Jahren Führungen," sagte Klein. Die gibt es zu verschiedenen Themen, in der ersten am Sonntag ging es vor allem um den Gießener Bühnenbildner und Oscarpreisträger Hein Heckroth ("The Red Shoes"). Er kam nach einer Zeit in England und Hollywood in den 1950ern zurück nach Deutschland und war fortan künstlerischer Leiter der Städtischen Bühnen Frankfurt. "Er ist der einzige Oscargewinner aus Gießen - bisher", sagte Klein. Sein Grabstein, er wurde in Frankfurt beerdigt, wurde nach Gießen gebracht, nachdem die Frankfurter die Grabstelle schließen wollten. Die Gießener Hein-Heckroth-Gesellschaft übernahm die Kosten für den Transport. Heckroths Grabstein wurde von dem renommierten Frankfurter Bildhauer Hans Steinbrenner geschaffen, einem Freund Heckroths.

"Der Gießener Friedhof ist ein sehr alter Friedhof", sagte Klein, "er wurde 1530 angelegt, heißt es in der Literatur, wahrscheinlich aufgrund eines Pestausbruchs. Viele Menschen sind hier beerdigt, die an einer Epidemie gestorben sind," spielte sie auf die aktuelle Krise an. Der Friedhof habe damals nicht mehr in den Wall um die Stadt hineingepasst und wurde dann an diesem Ort angelegt. "Stellen Sie sich vor, ringsum keine Häuser, alles unbebaut, nur dieser Hügel, vermutlich Nahrungsberg genannt, weil hier die Gärten der Gießener waren." Der ursprüngliche Eingang lag im Nahrungsberg, der früher Schiffenberg hieß, und dort an der Ecke Licher Straße anfing. Er ist inzwischen zugemauert. "Viele der zu betrachtenden Steine stehen nicht mehr auf den ursprünglichen Gräbern, sondern wurden aufgehoben und zu ihrem Schutz innen an der Mauer angebracht", erläuterte Dagmar Klein.

Innerhalb der Mauern findet sich inzwischen ein idyllischer Flecken Natur, der ein reiches Angebot von Kunst und eine umfangreiche Geschichte aufzuweisen hat, von der wunderbar ruhigen Atmosphäre ganz abgesehen.