Einerseits Nützling, andererseits Schädling: Maulwurf ist "Tier des Jahres"

Putziger Geselle, doch weitgehend unbeliebt: der Maulwurf. Archivfoto: Bednarek

Giessen. "So man mit Maulwurffs-Blut den kahlen Kopf thut schmieren/ Mit frischen Haaren kan es solchen wieder zieren.", ist ein Reim der in Conrad Gesners "Thierbuch" von 1669 über den Maulwurf, das "Tier 2020", zu lesen ist. Auch andere Anwendungsempfehlungen in den alten Schriften gehen nicht gut aus für den einheimischen Unterweltbewohner, sondern setzen seinen Tod voraus.

So gab es Zeiten, da zog man dem unterirdischen Wühler das samtartige, strichlose Fell über die Ohren, um daraus Bettdecken zu machen, Jacken und Mäntel zu kreieren, Handwärmer zu schaffen oder um Kragen und Hüte zu verzieren. Alles keine langlebigen Erzeugnisse, denn was zwar den Maulwurf seines ganzes Leben lang optimal schützt, entpuppt sich nach der Verarbeitung zu Kleidungstücken nur als minderwertiges, kurzlebiges Produkt.

Nach "Grzimeks Tierleben" waren 1930 20 Millionen Maulwurfsfelle im Handel. Auch am Verhalten des schwarzen Gesellen haben sich die Altvorderen abgearbeitet. In Gesners Buch gibt es einen eigenen Abschnitt, der sich der "Angeborenen Verschlagenheit" des Maulwurfs widmet. Als Beleg dieser Eigenschaft führt der Buchautor die Geschichte eines Maulwurfs an, der in ein Gefäß gefallen war und die Freiheit nur deshalb wieder erlangte, weil ein Maulwurfskumpel so lange Erde in den Topf schaufelte bis der Behälter voll war und der "Gefangene" sich wieder freigraben konnte. Und der Tierexperte Alfred Brehm nannte den Maulwurf in "Brehms Thierleben" (1882-1887) noch ein "wildes, außerordentlich wütendes, blutdürstiges, grausames und rachsüchtiges wahrhaft furchtbares Raubtier."

Obwohl der Mensch den Erdwerfer, was die ursprüngliche Bedeutung des Maulwurfnamens ist, in seiner Nutzen-Kosten-Denkweise als Nützling einstuft, macht ihn das dem Menschengeschlecht nicht automatisch sympathischer und schützt ihn nicht vor Verfolgung. Besonders unbeliebt ist er bei stolzen Rasenbesitzern und Platzwarten von Fußballstadien durch seine "Hinterlassenschaften": die gut sichtbaren Maulwurfshaufen. Wegen seiner Aktivitäten hat man dem heute per Gesetz geschützten Tier in der Vergangenheit übel mitgespielt.

Aus dem Jahr 1909 wird von einem Maulwurfsfänger berichtet, der in achtzehn Tagen 4000 Maulwürfe tötete. Dafür wurde damals sogar noch eine Prämie bezahlt. Geradezu vorbildlich ist der Umgang der Schildbürger mit dem Stollengräber. Wegen störender Maulwurfshaufen wurde er gefangen und zur Strafe in einem Loch im Garten des Pfarrers bei lebendigem Leib begraben. Die Anwesenheit eines Maulwurfs ist also für jedermann leicht erkennbar. Deshalb ist die Bezeichnung "Maulwurf" für einen Spion, der ja undercover arbeiten sollte eher ein Bild für einen schlechten Agenten, der auffällige Spuren hinterlässt.

Der ewig hungrige Jäger verzehrt bei seinen Jagden unter Tage Unmengen von Kerbtieren, die der Mensch als Schädlinge einstuft. Zu seiner Lieblingsspeise zählen aber die Regenwürmer, die ebenfalls als Nützlinge gelten. Das macht den Maulwurf selbst zu einem grenzwertigen Nützling. Für Notzeiten hält er sich in seinem unterirdischen Reich sogar Regenwürmer in Gefangenschaft. Damit seine Beute bis zum Verzehr frisch bleibt, lässt er sie am Leben. Um artgerechte Haltung kümmert er sich dabei aber nicht. Damit die Würmer fluchtunfähig werden, beißt er sie mit seinem messerscharfen Insektenfressergebiss gnadenlos an einer bestimmten Stelle in den Kopf oder entfernt das Vorderende ganz. In einer solchen Vorratskammer hat man schon 1280 Regenwürmer gezählt.

Prall gefüllte Vorratskammer

Damit der ausgewiesene Fleischfresser seine Beutetiere im dunklen Erdreich findet, stehen ihm ein feines Gehör, ein ausgezeichneter Tast-, Erschütterungs- und Elektrosinn sowie ein ausgeprägter Geruchssinn zur Verfügung. Mit letzterem kann er Regenwürmer durch eine sechs Zentimeter dicke Erdschicht erschnüffeln. Das Auge spielt in seinem sich überwiegend in ewiger Finsternis abspielenden Leben nur eine untergeordnete Rolle. Zwar ist er nicht blind, gilt aber als nicht besonders gut sehend. Diese Eigenschaft hat Eingang in eine Redewendung gefunden. Menschen mit schlechtem Sehvermögen werden als "blind wie ein Maulwurf" bezeichnet. Nach Gesner geht das bereits auf die Ägypter zurück: "Wann die Egyptier einen blinden Menschen anzeigen oder bedeuten wollen/ so haben sie einen Maulwurff gemahlet: Daher auch das Sprüchwort kommen ist/ daß/ wann einer wenig sihet/ oder schlecht und einfältig von Sachen urtheilt/ man zu sagen pflegt: Er ist blinder dann ein Maulwurff." Auch der emsige, ohne Pause, voller Eifer arbeitende Mensch wird sinnbildlich mit einem Maulwurf verglichen, was zu der Redewendung "wie ein Maulwurf wühlen" geführt hat.

Zumindest der Maulwurf ist mit seinen mächtigen Grabschaufelhänden und einer dazu passenden kräftigen Muskulatur gut für seine Wühlarbeit im Erdreich ausgerüstet. Wenn er sich durch den Boden buddelt, ist er vermutlich mit einer selektiven Wahrnehmung unterwegs, was kennzeichnend für den Tunnelblick ist. So ist er fokussiert auf potenzielle Beute, Geschlechtspartnerinnen oder feindliche Eindringlinge. Auch wenn sich der Maulwurf auf verschiedene Weise in unser Alltagsleben eingegraben hat, hat sich der bereits im 14. Jahrhundert praktizierte Brauch, Maulwurfspräparate gegen Kahlköpfigkeit einzusetzen, in der Realität nicht wirklich bewährt. Trotzdem werden in dem "Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen" aus dem Jahr 1999 für das getrocknete Fell des Maulwurfs die Anwendungsgebiete "Haarerkrankungen und Haarausfall" angeführt. Als homöopathisches Medikament lässt sich "Pel talpae", so der Fachausdruck für getrocknetes Maulwurfsfell, als Lösung, Globuli und Tabletten immer noch erwerben. Vielleicht gilt hier der zeitlose Satz von Adelbert von Chamisso aus dem Jahr 1827: "Der Mensch ist überall und zu jeder Zeit dem Aberglauben zugeneigt."