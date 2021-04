Einerseits Preise, anderseits Anfeindungen

Auch in Indien gibt es immer wieder Demonstrationen für mehr Pressefreiheit. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität (JLU) zu Beginn jedes Monats im Anzeiger ein Schicksal zensierter, bedrohter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal beschäftigt sich Annina Hofferberth mit Neha Dixit aus Indien.

Seit acht Jahren wird die Journalistin Neha Dixit aus Neu-Delhi wegen ihrer Arbeit beleidigt, bedroht und verklagt. Ihre investigativen Texte beschäftigen sich mit Politik, sozialer Gerechtigkeit und Genderfragen in Südasien und erschienen auch schon in internationalen Medien wie "Al Jazeera" oder "The New York Times". Mit ihren Berichten gewann sie zahlreiche nationale wie internationale Preise, erlebt wegen ihnen aber auch konstant Anfeindungen.

2015 berichtete sie über die sexuelle Gewalt gegen Frauen während der Unruhen im indischen Distrikt Muzaffarnagar 2013. Kurz darauf wurden ihr Vergewaltigung und Tod angedroht. 2016 veröffentlichte sie einen Text über den Menschenhandel von Mädchen durch hinduistisch-nationalistische Organisationen. Die indische Regierungspartei BJP verklagte sie wegen Verleumdung. Als Grundlage wurde ein Gesetz herangezogen, dass schon mehrfach dazu diente, kritische Journalisten, Schriftsteller und Akademiker in Indien zum Schweigen zu bringen. Im Jahr 2019 berichtete Dixit über Morde durch Polizisten im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Daraufhin erreichten sie über die sozialen Medien bis zu 300 beleidigende Nachrichten pro Tag und hochrangige Polizisten drohten ihrer Familie.

Seit September 2020 häufen sich wieder die Vorfälle gegen die Journalistin: Fünf bis sechs Mal am Tag wird sie von verschiedenen Personen von über zwei Dutzend Telefonnummern angerufen. Ihr wird gesagt, dass die Anrufer wissen, wo sie ist, was sie trägt und was sie gerade macht. Verbunden ist das mit Todesdrohungen wie dieser: "Na, da ist die Journalistin also mit ihrem Auto zum Fitnesscenter gefahren? Ich erschieße dich sofort." Und auch ihr Mann Nakul Singh Sawhney, der sich als Dokumentarfilmer mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt, wird bedroht.

Am 25. Januar 2021 um 21 Uhr hörte die Journalistin jemanden an der Tür ihres Zuhauses. Weil sie dachte, es sei ihr Mann, ging sie zum Eingang, wo sie jedoch den Einbruch feststellte und den Einbrecher nur flüchten sah. Sie geht davon aus, dass die Drohungen und dieser Einbruch zusammenhängen. Als Dixit den Vorfall bei der Polizei anzeigte, sagte diese ihr, dass sie sich das nur eingebildet habe. Der Magistrat riet ihr, einfach ihre Handynummer zu wechseln, dann würden die Vorfälle schon enden.

Als sie sich am 27. Januar zum Stalking und dem Einbruch auf Facebook äußerte, wollte sie nicht nur auf ihren Fall, sondern generell auf Übergriffe gegen Medienschaffende hinweisen. Gerade Indien ist zu einem gefährlichen Ort für Journalisten geworden: Seit 2020 steht es auf Position 142 von 180 auf dem World Press Freedom Index, in dem Reporter ohne Grenzen die Pressefreiheit der Länder bewertet. Fünf Jahre zuvor stand Indien noch 19 Plätze höher.

Immer häufiger erleben indische Journalisten Gewalt, Überfälle, Druck durch die nationalistische Regierung und Strafanzeigen. Im Internet wurden ihre persönlichen Daten veröffentlicht und Hasskampagnen gegen regierungskritische und insbesondere weibliche Journalisten gestartet. Die indische Regierung bestreitet die Verfolgung.