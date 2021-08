Eingang zur letzten Ruhestätte

Das Haupttor des Neuen Friedhofs wird von zwei eisernen Hundeköpfen bewacht. Foto: Frahm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die beiden eisernen Hundeköpfe, nach denen wir im vierten Teil unseres Sommerrätsels gesucht haben, wachen am Tor zum Neuen Friedhof in der Friedhofsallee. Viele Leserinnen und Leser erkannten die Torwächter, obwohl sie recht unauffällig auf den beiden äußersten Zinnen sitzen. Das Tor führt durch den Torbau zunächst in den quadratischen Vorhof. Der wirkt düster und ist von erhöhten Säulengängen gerahmt, in denen sich Familiengrüfte reicher und bedeutender Gießener Familien befinden. Am Ende des Hofs steht die Kapelle.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts reichte der Alte Friedhof aufgrund der gewachsenen Bevölkerung nicht mehr aus und die Stadt plante eine neue Begräbnisstätte. Auf dem 188 Meter hohen Rodtberg, zwischen der Main-Weser-Bahnlinie und der damals neuen Marburger Straße, wurde am 1. Juli 1903 der Neue Friedhof eröffnet.

Zu dem Gebäudekomplex mit dem Tor führte die mit Ulmen bepflanzte Friedhofsallee, die spitzwinklig von der Marburger Straße abzweigt. Die Ulmen sind verschwunden, ebenso wie die Straßenbahnschienen, die bis in die 1960er Jahre offen lagen und zur Endhaltestelle Friedhof der Straßenbahnlinie 1 führten.

Aus allen richtigen Einsendungen, die uns per E-Mail oder per Post erreicht haben, wurde Klaus Bodinek aus Gießen ausgelost. Er darf sich über einen Einkaufsgutschein freuen. Wer diesmal nicht gewonnen hat, erhält am Samstag eine weitere Chance mit dem fünften und vorletzten Teil des Sommerrätsels.