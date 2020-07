Eingangspost trägt neuen Maschinenstempel

Seit Anfang Juli werden Postsendungen mit diesem Maschinenstempel versehen. (Foto: Deutsche Post DHL Group)

GIESSEN - (red). Dieser Tage lohnt ein genauerer Blick auf Postsendungen, die in die Briefkästen in Mittelhessen flattern. Vielleicht ist es einigen Postkunden schon aufgefallen, dass die Eingangspost seit Anfang Juli im Gießener Briefzentrum der Deutschen Post in der Poststraße 4-6 mit einem Maschinenstempel versehen wird: „Gemeinsam gegen Corona – sich selbst und andere schützen…“, so steht es schwarz auf weiß auf den Briefumschlägen, sagt Peter Marcy, der Betriebsleiter des Gießener Briefzentrums. Denn auch das Briefzentrum Gießen (zuständig für alle Postsendungen, deren Postleitzahl mit 35 beginnt) beteiligt sich an dieser Aktion – und sei damit eines von 73 Briefzentren bundesweit (insgesamt gibt es 82), erläutert er weiter. Trotz insgesamt rückläufiger Briefsendungsmengen hat gerade durch die Beschränkungen in der Corona-Pandemie die Zustellung von kleinformatigen Sendungen – also Bücher- und Warenpost – stark zugenommen.