Eingespieltes Team läuft Streife in Gießen

Polizeioberkommissar Hanno Kern und Schutzhund Bones haben die Innenstadt im Blick. (Foto: Scholz)

GIESSEN - GIESSEN. Auf Streife! Jetzt! – Man muss wirklich kein Hundeversteher sein, um zu erkennen, dass der Vierbeiner im Dienst des Polizeipräsidiums Mittelhessen am liebsten loslegen würde. Bones ist hellwach und voller Bewegungsdrang. Aber der Chef sieht das anders. Und das ist in diesem Zweierteam nunmal Polizeioberkommissar Hanno Kern. Im dritten Jahr ist er in der Stadt als „Schutzmann vor Ort“ auf Streife. Im wahrsten Sinne des Wortes: „Einmal am Tag mache ich meine Runde in der Innenstadt. Manchmal bin ich auch in der Nord- oder der Weststadt oder an der Lahn unterwegs“, erzählt der Beamte, der seinen Dienst in der Polizeistation Gießen-Nord verrichtet. Neben diesen Fußstreifen gehören unter anderem Verwarnungen, Ordnungswidrigkeitenermittlungen und Verkehrsstrafanzeigen zu den Aufgaben des Gießeners. Und auch für die Arbeit mit den Videokameras am Marktplatz ist er zuständig. Dabei gehe es nicht „um Überwachung wie bei George Orwell. Diese Kameras sind ein ganz wichtiger Baustein im Sicherheitskonzept der Stadt Gießen“, erklärt Kern.

Kaum zu glauben, wie schnell ein Hund auf seine vier Pfoten kommt. „Bones sieht keinen Sinn darin, hier rumzusitzen“, lächelt Kern beim Aufbruch in Richtung Seltersweg. Präsent sein, ansprechbar sein, das Sicherheitsgefühl von Bürgern stärken. Das ist die vordringliche Mission der „Schutzmänner vor Ort“, die bei der Sicherheitsinitiative „KOMPASS“ einen wichtigen Part einnehmen. „Zu 80 Prozent basiert meine Arbeit auf meinem Netzwerk. Ich suche den Kontakt zu den Leuten und dabei erfahre ich, was so los ist und wo der Schuh drückt. Ob das im Wohngebiet oder bei Gewerbetreibenden ist: Ich versuche, mich bei jedem einmal im Monat blicken zu lassen“, erzählt Kern.

Als Nachfolger von Germar Dietz ist er für den Stadtbereich Gießen und Rödgen zuständig und einer von insgesamt fünf „Schutzmännern vor Ort“ bei der Polizeidirektion Gießen. In Biebertal, Buseck, Lollar, Staufenberg und Wettenberg verrichtet Markus von Nessen seinen Dienst, Mario Rühl tut das in Fernwald und Heuchelheim. In Pohlheim ist Thomas Vogel der „Schutzmann vor Ort“, in Linden und Langgöns Heiko Zimmermann.

Ansprechbar sein? Funktioniert: Der Kugelbrunnen liegt kaum fünf Meter hinter dem Team des Polizeipräsidiums, als es in der Fußgängerzone schon zu ersten Gesprächen mit Passanten kommt. Den Hund mal anfassen und streicheln? Das besser nicht. Denn Bones ist zwar äußerst diszipliniert, aber eben auch ein ausgebildeter Schutzhund im Dienst der Polizei, der den Oberkommissar meist im Einsatz immer begleitet. „Meine Touren dienen der Kontaktaufnahme. Ich habe dann keinen besonderen Auftrag.“ Durch Corona sei das lange Zeit schwierig gewesen: „Da bist Du Streife gelaufen, hast aber praktisch niemanden getroffen“, erinnert sich Kern, der manchmal Revieraufträge wie Verwarnungen oder Ordnungswidrigkeitenermittlungen übernimmt.

Eine davon steht an diesem Sommertag in einem Gastronomiebetrieb in einer der Nebenstraßen des Selterswegs an. „Wir sind gekommen, um die täglichen zwei Würste für Bones abzuholen“, lacht Kern – und das Eis ist sofort gebrochen. Das eigentliche Anliegen des Oberkommissars ist im Handumdrehen erledigt: 15 Euro werden fällig, weil der Fahrer des firmeneigenen Lieferwagens sich im Straßenverkehr nicht korrekt verhalten hat. „Um diese Ordnungswidrigkeitenermittlungen kümmere ich mich, wenn zum Beispiel das Regierungspräsidium Kassel mit einer bestimmten Sache nicht weiterkommt, weil sie niemanden ermitteln können. Dann schicken sie mir ein Ermittlungsersuchen und ich muss vor Ort ermitteln. Das heißt, ich gehe in die Nachbarschaft, klingele einfach mal oder rufe an und frage. Und ich kümmere mich um die Verstöße gegen die Pflichtversicherung und um Verkehrsstrafanzeigen. Wenn jemand zum Beispiel einen anderen im Straßenverkehr beleidigt hat, liegt das erst mal auf meinem Tisch.“ Deshalb stünden morgens einige Stunden Büroarbeit an, bevor Kern und Bones in Richtung Innenstadt aufbrechen.

In diesem Büro in der „Nord“ steht neben dem normalen Arbeitsmonitor noch ein zweites Gerät, auf das die Videobilder vom Marktplatz übertragen werden. In gewissen zeitlichen Abständen bewegen sich die Kameras, um möglichst viel vom Geschehen auf dem Platz zu erfassen. Alles allerdings nicht. „Der Datenschutzbeauftragte hat dafür gesorgt, dass Privatbereiche im System geschwärzt sind.“ Und tatsächlich: Wohnungen oder Flächen von Gastronomien sind hinter dicken dunklen Balken auf dem Monitor verborgen.

„Die Auswertung des Videomaterials ist zehn Tage im Nachhinein möglich, aber auch nur, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Das entscheide ich nicht selbst. Das zuständige Fachkommissariat oder die Ermittlungsgruppe schicken mir ein Ersuchen. Ich kann daraufhin das Beweismittel dementsprechend sicherstellen.“ Dabei gehe es nicht um Ordnungswidrigkeiten, sondern nur um Straftaten. Zurück im Seltersweg. Einige Hausbesuche und Themen wie Punker in der Innenstadt, Nachbarschaftsstreit oder Diebstahlsprävention weiter steht die Mittagspause auf dem Programm. Doch Bones ist offensichtlich eine Art Workaholic. Kaum fünf Minuten dauert die Pause in einem Restaurant, als der Vierbeiner im Dienste der mittelhessischen Polizei schon wieder auf Streife will und diesen Wunsch auch deutlich artikuliert. Und trotzdem heißt es warten, bis die Pause rum ist.

Wer Oberkommissar Hanno Kern als „Schutzmann vor Ort“ persönlich sprechen möchte, hat montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr die Möglichkeit, ihn unter der Telefonnummer 0641/7006-3776 oder per E-Mail an pst-nord-gi.ppmh@polizei.hessen.de zu erreichen.