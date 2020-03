Einschränkungen beim Zolldienst

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen (red). Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus werden ab sofort bei den Zollämtern und bei den Kfz-Steuerstellen des Hauptzollamtes Gießen ergänzende Maßnahmen umgesetzt. Alle Zollämter im Bezirk des Hauptzollamtes Gießen bleiben geöffnet und die Warenabfertigung läuft uneingeschränkt weiter. Der Publikumsverkehr bei den Ämtern werde aber so weit wie möglich eingeschränkt, heißt es in einer Pressemitteilung. Zunächst sollten die Bürger daher telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit dem Amt aufnehmen, erklärt Johannes Weishaupt, der Leiter des Hauptzollamtes Gießen. Infos im Internet gibt es unter www.zoll.de.