Einsteigerkurs "Skaten"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Erstmalig bietet das Jugendbildungswerk der Universitätsstadt Gießen den Einsteiger-Workshop "Skaten" an. Dieser findet am Samstag, 26. Juni, von 10 bis 16 Uhr, im Jokus, Ostanlage 25 a, statt. Der Teilnahmebeitrag beträgt neun Euro. Schnelle Erfolge und ein sicheres Gefühl auf dem Board sind die Voraussetzung für Spaß beim Fahren und genau das soll in erster Linie gemeinsam erreicht werden. So arbeiten die Teilnehmer an der Kondition, üben gemeinsam neue Tricks und verfestigen das Erlernte. Neben dem Erlernen der Grundlagen und der richtigen Technik geht es auch um Selbstvertrauen in das eigene Können.

Anmeldungen und Fragen können an das Jugendbildungswerk unter 0641/ 306-2497 oder jbw@giessen.de gerichtet werden. Weitere Informationen: www.jbw-giessen.de.