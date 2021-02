Einstieg in bessere Parkraumsteuerung in Gießen

"Einstieg in das digitale Parkraummanagement": Bürgermeister Peter Neidel erläutert das neue System. Foto: Schäfer

GIESSEN - Wer im Seltersweg etwas zu erledigen hat, stellt sein Auto offenbar gerne in der Johannesstraße ab, um nicht zu weit laufen zu müssen. Doch nicht immer gibt es dort freie Plätze, zumal nach dem Straßenumbau im vergangenen Jahr nur noch 50 vorhanden sind - auch wenn auf der Internetseite der Stadt nach wie vor 80 ausgewiesen werden. Daher lässt sich häufig beobachten, wie so mancher Pkw-Fahrer ganz langsam durch die Johannesstraße rollt und darauf spekuliert, dass eine Lücke frei ist oder wird. Bleibt die Suche erfolglos, wird unter Umständen nach einer Schleife über Neuen Bäue, Südanlage und Goethestraße ein erneuter Versuch unternommen. Das soll jedoch bald ein Ende haben. In etwa vier Wochen soll ein System fertiggestellt sein, das bereits in der Südanlage auf einem gut sichtbaren LED-Display anzeigt, ob es sich überhaupt lohnt, in die Johannesstraße einzubiegen.

Auf großen Leuchttafeln wird demnächst in beiden Richtungen angekündigt, wie viele normale Parkplätze frei sind, wie viele für E-Autos und wie viele für Behinderte. Ist die Zahl grün, bedeutet dies, dass die verfügbaren Kapazitäten ausreichen; Gelb steht für eine "kritische Situation" und Rot signalisiert: besser weiterfahren und das nächste Parkhaus ansteuern. Auch mit Blick auf die für gewöhnlich zahlreichen Tiefbaumaßnahmen und Umleitungen in der Stadt kann die Tafel Abhilfe schaffen. Denn das Stecksystem für eine Erweiterung des Displays ermöglicht zusätzliche Infos wie "Grünberger Straße gesperrt!".

Geduld gefragt

Bei der Vorstellung bezeichnete Bürgermeister und Verkehrsdezernent Peter Neidel die Inbetriebnahme der Parkraumdetektion in der Johannesstraße als "erfolgreichen Einstieg in das digitale Parkraummanagement". Die neue Anlage soll im Vorgriff auf eine geplante Überarbeitung und Erweiterung des seit 2003 bestehenden städtischen Parkleitsystems zukünftig freie Parkplätze erkennen und darüber informieren.

Das System erfasst den Bereich der Parkplätze optisch mittels Sensoren, die auf Masten montiert sind. Diese Sensoren erkennen freie Flächen in den Parkstreifen und melden die Verfügbarkeit an eine Cloud sowie mit einer Karenzzeit von zehn Sekunden an die Anzeigetafel. "Das System soll weiter ausgebaut werden, um den Parksuchverkehr generell zu reduzieren. Neben der Sensorik von oben werden auch Bodensensoren geprüft, um für jede bauliche Situation eine Lösung parat zu haben", erläutert Neidel. Walltorstraße, Linden- und Brandplatz wären wohl die nächsten Kandidaten.

Noch ist allerdings etwas Geduld gefragt. "Die Anzeigen werden aktiviert, sobald das System in ausreichendem Maße gelernt hat, die Daten korrekt in freie Parkplätze umzuwandeln", berichtet der Dezernent. Dieser "Lernbetrieb" könne circa drei bis vier Wochen dauern. Wichtig werde sein, dass nach abgeschlossener Testphase eine hohe Verlässlichkeit für die Autofahrer gewährleistet ist.

Fördergelder erwartet

Zusätzlich sollen die erfassten Daten auch für mobile Applikationen, Navigationssysteme und Fahrzeugkommunikation verwendet werden können, erläutert Alexander Koch von der Straßenverkehrsbehörde. Und Abteilungsleiter Holger Hedrich ergänzt: "In Zukunft werden sich Parkraumsteuerung, Parkraumbewirtschaftung, aber auch Parkraumüberwachung enger verzahnen, um die zur Verfügung stehende Fläche optimaler nutzen zu können."

Zwischen 60 000 und 80 000 Euro kostet die Technik allein für die Johannesstraße. Grundverkabelung und Ampelvernetzung seien Herausforderungen für eine digitale Infrastruktur und eine bessere Verkehrssteuerung. Gleichzeitig werden hohe Fördergelder dafür erwartet. "Mit dem Einstieg in die entsprechende digitale Technik und den Aufbau einer eigenen Verkehrsüberwachung innerhalb der Ordnungspolizei sind wir auf einem zukunftsfähigen Weg", bilanziert Peter Neidel. Dass sich der Parksuchverkehr damit komplett beseitigen lasse, sei jedoch illusorisch, "das geht nicht".