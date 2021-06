Eintauchen in die Geschichte des Notaufnahmelagers in Gießen

Die Bezeichnung Notaufnahmelager hatte nichts mit der unter Umständen prekären Lage der Übersiedler und Flüchtlinge zu tun. Der Begriff geht vielmehr auf das "Bundesnotaufnahmegesetz" von 1950 zurück. Dabei handelte es sich um ein Behelfsgesetz, um jeden deutschen Flüchtling zu erfassen und zu überprüfen sowie einen ungezügelten Zuzug zu verhindern. Namensgebend war also wohl eher die Not der BRD, "diese Menschen zusätzlich zu versorgen", schreibt die Historikerin Dr. Jeannette van Laak in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung. Daher bedurfte es einer gesetzlichen Einschränkung von Artikel 11 des Grundgesetzes, der "allen Deutschen" Freizügigkeit gewährt.

Zu den Aufnahmekriterien gehörte in erster Linie der Nachweis politischer Verfolgung, einer drohenden Gefahr für Leib und Leben oder einer ausreichenden Lebensgrundlage (Arbeit und Wohnung im Westen). Darüber hinaus gab es noch Ermessensentscheidungen, etwa Fälle der Familienzusammenführung oder soziale und pädagogische Gründe. Sie galten insbesondere bei Jugendlichen (bis 24 Jahre), die nie abgewiesen wurden. Wer dennoch abgelehnt wurde, musste zwar nicht zurück in die DDR, hatte jedoch keinen Anspruch auf staatliche Förderung.

Die stark rückläufigen Zahlen nach dem Mauerbau am 13. August 1961 führten dazu, dass Gießen ab April 1963 nach der kurz zuvor abgeschlossenen Modernisierung als alleiniges Aufnahmelager der Bundesrepublik für Flüchtlinge und Übersiedler aus der DDR zuständig war; das Lager Uelzen-Bohldamm (Niedersachsen) wurde geschlossen und das Lager Berlin-Marienfelde um ein Drittel verkleinert. Außerdem wurden das Jugendlager in Krofdorf und das Haus Elisabeth am Wartweg bald nach der Grenzschließung integriert. Das Notaufnahmelager erwies sich als überwiegend "reibungslos funktionierender Übergangsort", so Jeannette van Laak. In den 60er und 70er Jahren konnten unter anderem Polizei, JLU, Stadtverwaltung und internationale Sportgruppen die freigewordenen Kapazitäten nutzen.

Die Stasi betrachtete das Notaufnahmelager aufgrund seiner "Frontposition im Kalten Krieg" als "Feindobjekt". Der Aufenthalt sollte auch deshalb so kurz wie möglich ausfallen, um das Risiko zu verringern, "dass sich feindliche Agenten unter die Bewohner mischen könnten". (bl)