"Eintracht" Wieseck spendet an "Nachbarschaftslebensmittelhilfe" Gießen

Daniela Dietz überreicht die Spenden an Markus Machens und seine Helfer Stefan Maus und Christian Dietz (von links). Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK (kg). Der Gesangverein "Eintracht" Wieseck 1895 wollte in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen feiern. Doch die vorgesehenen Veranstaltungen fielen und fallen aus bekannten Gründen aus. Dennoch will der Verein in dieser besonderen Situation Menschen eine Freude bereiten. Denn nicht nur das Singen, sondern auch eine damit verbundene soziale Komponente stehe im Vordergrund des Vereinsziels, sagen die Verantwortlichen.

So ergriffen sie die Initiative und überbrachten allen Mitgliedern ein Fläschchen Desinfektionsmittel. Zudem bot der Gesangverein seinen Mitgliedern Unterstützung bei der Beschaffung von Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmitteln an. Über das Vereinsmitglied Christian Dietz, der als Fotograf die private Obdachlosenhilfe "Markus und seine Freunde auf der Straße" begleitet und unterstützt, kam ein persönlicher Kontakt zu Markus Machens, dem Gründer der rein privaten Initiative, zustande. Als aufgrund der Corona-Regelungen die Tafel ihr Angebot einstellen musste, wuchs auch die Not Hilfsbedürftiger. Auch Machens musste sein Geschäft, "Möbelschnäppchen und mehr" in der Frankfurter Straße zeitweise schließen. Im Hof organisierte er kurzerhand die "Nachbarschaftslebensmittelhilfe Gießen und Umgebung". Durch den persönlichen Kontakt wurde schnell klar, dass die Hilfe bei diesem Projekt in vollem Umfang genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Gerne wollten auch die "Eintracht" Mitglieder helfen und starteten bei den Mitgliedern einen Spendenaufruf: "Wir singen gemeinsam und möchten gemeinsam helfen." Daniela Dietz von den "Ever-Greens" der"Eintracht" übergab jetzt bei Lagerverkauf Freilinger sieben gefüllte Einkaufswagen zur Unterstützung hilfsbedürftiger und obdachloser Menschen an Machens. Beide hoffen, dass die Aktion Nachahmer finden möge.

Markus Machens dankte auch "Eintracht"-Mitglied Harry Hildebrand von der Hildebrand GmbH in Wieseck, der Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmitteln für die Helfer beisteuerte. Benjamin Freilinger spende bei solchen Aktionen immer den Inhalt eines Einkaufswagens, ergänzte Markus Machens bei der Übergabe.