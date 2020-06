Einzigartiger Freilandversuch der JLU Gießen zu Folgen des Klimawandels

Das Institut für Pflanzenökologie der JLU führt in Linden-Leihgestern langfristige Beobachtungen durch. Foto: JLU/Egli

Giessen. "Die Corona-Krise wird uns in einigen Jahrzehnten nur noch als historisches Ereignis in Erinnerung bleiben. Die Klimakrise nicht!" Es waren eindringliche Worte, die Prof. Thomas Schmid am Dienstag beim Besuch der Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstation Linden (UKL) wählte. Dort verlängerte der Präsident des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) die Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität (JLU) für weitere zehn Jahre. Das Institut für Pflanzenökologie führt bereits seit 1998 einen weltweit einzigartigen Freilandversuch durch.

In sogenannten "Free Air Carbon Dioxide Enrichment" (FACE)-Anlagen wird der Einfluss einer erhöhten Temperatur und Kohlendioxid-Konzentration auf ein Stück Grünland in einem ringförmigen Aufbau getestet. "Die zwölf heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen datieren aus diesem Jahrhundert - deshalb müssen wir lernen, mit den veränderten klimatischen Bedingungen umzugehen; auch und vor allem in der Landwirtschaft", verdeutlichte Schmid. "Klimawandel passiert nicht nur irgendwo am anderen Ende der Welt, sondern auch konkret hier in Hessen. Darauf müssen wir vorbereitet sein", ergänzte JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. Dafür seien langfristige Beobachtungen notwendig, die den normalen Projektförderzeitraum von drei Jahren weit überschreiten. Klimafolgenforschung brauche aber auch in der Förderung einen "langen Atem".

Die nun festgeschriebene institutionelle Zusammenarbeit und der jährliche Förderbetrag von 100 000 Euro über ein Jahrzehnt seien "ein enormer Schub für die Grundlagenforschung und die Lehre auf der Station", betonte wiederum UKL-Leiter Prof. Christoph Müller. Der Versuchsaufbau in Leihgestern sei deshalb so besonders, weil er ununterbrochen seit Jahrzehnten in Betrieb ist. "Wir erhöhen den CO 2 -Gehalt um 20 Prozent und die Temperatur um zwei Grad im Vergleich zur Umgebung. Damit simulieren wir realistische Klimabedingungen in ungefähr 30 Jahren." Um den Einfluss der einzelnen Faktoren auf das Pflanzenwachstum bestimmen zu können, wird in verschiedenen, selbst gebauten Anlagen experimentiert. Darin wird jeweils nur ein Parameter - also Temperatur oder CO 2 -Gehalt der Luft -, beide Parameter oder überhaupt keiner verändert. Durch statistische Verfahren kann anschließend der jeweilige Einfluss berechnet werden.

Mehr Futter für Kühe

Seit 2018 sei eine neu angelegte Anlage durch Sonden außerdem in der Lage, Treibhausgase im Boden und Ausgasungen zu messen. "Durch den CO 2 -Anstieg steigt die Biomasseproduktion der Pflanzen, aber der Boden gibt auch mehr Lachgas und Methan ab, die extrem klimaschädlich sind. Damit wird er statt zur Treibhausgassenke zu einer Produktionsstätte dergleichen", erläuterte Dr. Gerald Moser als Betreuer der Station. Außerdem müssten Nutztiere wie Kühe mehr Futter aufnehmen, weil der Proteinanteil in den Pflanzen sinke. "Eine Kuh, die mehr frisst, produziert aber auch wieder mehr Methan", pflichtete Schmid bei. Somit sei der Versuch extrem klimarelevant, "denn über 30 Prozent der Erdoberfläche sind mit Grünland bedeckt".

Um diese wichtigen Erkenntnisse auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, organisiert das Institut "unter normalen Umständen" gerne auch Führungen. "Dies war während der Corona-Periode nicht möglich, ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir bald wieder loslegen können", meinte Thomas Schmid. Interessierten, die es bisher noch nicht nach Leihgestern geschafft haben, bleiben dafür nun mindestens noch zehn Jahre Zeit.

Anmeldungen per E-Mail an pflanzenoekologie@bio.uni-giessen.de.