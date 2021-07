Elektrohandwerk in Gießen benötigt Material und Nachwuchs

Elektrischer Strom ist nur etwas für gut ausgebildete Fachleute. (Foto: jarmoluk/pixabay)

GIESSEN - GIESSEN. Auf der einen Seite, so der für eine zweite Amtszeit von fünf Jahren einstimmig wiedergewählte Obermeister der Innung für Elektro- und Informationstechnik Gießen, Reiner Hühne, blieb das Elektrohandwerk im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftszweigen von den Folgen der Corona-bedingten Lockdowns weitestgehend verschont, andererseits jedoch treten zunehmend Engpässe bei der Belieferung von Baumaterialien auf. Einerseits zeigten die Aufträge von privater Seite zunächst eine leicht rückläufige Tendenz auf, da viele Kunden verunsichert waren, wenn es darum ging, fremde Personen, also auch Handwerker, angesichts der Ansteckungsgefahr ins Haus zu lassen – was bei dem einen oder anderen Betrieb zu Kurzarbeit führte –, andererseits habe die Bundesregierung im Bereich der E-Mobilität Förderprogramme geschnürt, die die Auftragsbücher der Betriebe des Elektrohandwerks wieder gefüllt haben.

„Wie sich der derzeitige Material-Engpass weiter entwickeln wird, bleibt abzuwarten“, vermied Hühne im Rahmen der digitalen Zusammenkunft eines Teiles der Innungsmitglieder jegliche Festlegung. Die beiden ebenfalls an der Versammlung teilnehmenden Großhändler waren gleichfalls nicht in der Lage, kurzfristig Hoffnung zu wecken und sprachen im Blick nach vorne von „Kaffeesatzleserei“. Der Elektro-Großhandel habe kleinen Einfluss auf die „Gestaltung“ der Liefertermine, weil auch die Industrie ihrerseits Liefertermine nicht einhalten könne. Die Lage wurde von den Beteiligten als „schwierig bis desolat“ bezeichnet, und sie werde sich wohl auch bis Ende des Jahres nicht wirklich entspannen. „Es wird gehamstert, was die Situation zusätzlich verschärft“, so die Vertreter des Großhandels auch im Blick auf die Bemühungen ihrer Kunden, sich über das Internet möglichst mit Material zu versorgen. In der Hoffnung auf Entspannung ermunterten die Großhändler das endverarbeitende Handwerk dennoch, ihre Materialbestellungen frühzeitig aufzugeben. Dass sich diese Engpass-Situation auch auf den Endkunden auswirke, sei natürlich nicht im Sinne des Handwerks, jedoch kaum vermeidbar.

Ein weiteres Problem des Handwerks, das alle Gewerke betreffe, sprach Björn Hendrischke, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen und in dieser Funktion auch Geschäftsführer der Elektro-Innung, in einer längeren Erläuterung an: das Fehlen beruflichen Nachwuchses, den zu motivieren und zu rekrutieren zunehmend schwieriger werde. Die Pandemie habe die bisherigen Bemühungen von Kreishandwerkerschaft und Innungen alles andere als begünstigt. Das Thema „Berufsorientierung“ wird laut Hendrischke natürlich schon seit Langem bearbeitet, solle aber künftig einen neuen Schub erfahren. Dazu sei eigens der Verein „Netzwerk Handwerk Mittelhessen“ gegründet worden. Initiatoren waren die beiden benachbarten Kreishandwerkerschaften Lahn-Dill und Gießen, die aufbauend auf ermutigende Ergebnisse der von der KH Lahn-Dill bereits gestarteten Aktion „Azubi-Guides“ gemeinsam mit den Innungen die Werbung um beruflichen Nachwuchs für das Handwerk intensivieren und gezielt verstärken wollen. „Das Handwerk hat Perspektiven“, so Hendrischke. Dies solle den Schülerinnen und Schülern der oberen Klassen allgemeinbildender Schulen auf der Basis neuer Konzepte deutlicher gemacht werden. Dem „Trend zur Akademisierung“ müsse das Handwerk seine nicht minder wertvollen, substanziellen und zukunftsträchtigen Angebote an junge Menschen entgegenstellen.

Da der Bereich Ausbildung das dringlichste Problem des Handwerks darstelle und zugleich in der Pandemie keine Berufsorientierung an den Schulen stattfinden konnte, „wird es nun Zeit loszulegen“, so Hendrischke. Die Azubi-Guides, „die die Sprache der jungen Leute sprechen“, seien, wie sich bereits gezeigt habe, dazu ein sehr geeignetes „Werkzeug“. Azubi-Guides sind junge Handwerkerinnen und Handwerker, die sich noch in Ausbildung befinden oder diese auch schon abgeschlossen haben, die aufgrund ihres jungen Alters in der Lage seien, Schülerinnen und Schüler „authentisch abzuholen“. Sie würden für ihre Aufgabe speziell vorbereitet und ausgebildet. Das Azubi-Guide-Projekt, das sich der neue Verein auf die Fahnen geschrieben hat, wird unter anderem von der Handwerkskammer Wiesbaden sowie den Landkreisen Gießen und Lahn-Dill finanziell unterstützt.

Der Innung für Elektro- und Informationstechnik Gießen gehören 75 Handwerksbetriebe aus Stadt und Kreis Gießen an. Hinzu kommen ein gutes Dutzend Gastmitglieder. Neben dem Obermeister Reiner Hühne wurde auch sein Stellvertreter, der noch junge Matthias Müller, wiedergewählt. Ebenso die fünf weiteren Vorstandsmitglieder Andreas Siebelist, Michael Alexander, Michael Stroh, Tim Hermann und Jens Oliver Lechner.

