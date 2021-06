Ella Behnen aus Gießen ist Hessens beste Vorleserin

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Er findet bereits zum 62. Mal statt und wird jährlich von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen durchgeführt. Zentrale Anliegen sind, öffentliche Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch hervorzurufen, Leselust zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken.

Der eigens für diesen Wettbewerb berufenen Jury gehörte auch Eva Fauth, Leiterin der Kruschel-Redaktion, der Kinderzeitung der VRM, an. Weitere Jurymitglieder waren Vera Anna (Inhaberin der Buchhandlung "Bücher VorOrt" in Wiesbaden), Klaus Krückemeyer (hr2-RadioLive-Theater, Schauspieler unter anderem am Hessischen Staatstheater Wiesbaden) und Andreja Rumpf (Unternehmenskommunikation der Sparda-Bank Hessen eG in Frankfurt).