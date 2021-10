Eltern sorgen für "Quantensprung" an Ludwig-Uhland-Schule

Nicht hübsch, aber hilfreich: Die 180 Kilo schweren Luftreiniger sind an der Ludwig-Uhland-Schule aufgestellt worden. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Das ist ein Quantensprung, nicht nur während Corona. Wenn wir so gut die Luftqualität verbessern können, sind wir auch für die Grippesaison gewappnet." Der Rektor der Ludwig-Uhland-Schule (LUS), Dr. Jan-H. Schneider, zeigte sich begeistert über das Engagement der Eltern. Die hatten unter Federführung von Dr. Annika Kruse 13 Luftfilter für die Klassenräume besorgt, die mittlerweile geliefert und installiert worden sind. In einem an die Eltern gerichteten Brief war seinerzeit in deutlichen Worten kritisiert worden, "nicht den gleichen Fehler wie die Politik machen und noch mehr Zeit ohne Handeln verplempern" zu wollen. Es sei ohnehin "grob fahrlässig", wie während der Pandemie mit Schülerinnen und Schülern umgegangen werde. Permanent nur das Lüften zu propagieren, sei jedenfalls zu einfallslos. Eine vernünftige Luftreinigung sei ein "wichtiger Baustein", um die Ausbreitung von Aerosolen einzudämmen.

"Einfach angepackt"

"Ich war acht Jahre lang Vorsitzende des Schulelternbeirates hier an der LUS. Mein kleiner Sohn ist seit dem Sommer nicht mehr an der Schule, aber das Projekt lief noch vor den Sommerferien an", schildert Kruse im Gespräch mit dem Anzeiger. Der Plan, die 13 Klassenräume mit mobilen Luftreinigern auszustatten, stieß bei der Schulleitung auf Interesse und Anerkennung. "Es war unvorstellbar, dass dieses Vorhaben klappt, bis Annika Kruse es einfach anpackte", so Schneider. Für ihn sind die Aggregatoren eine Alternative zur Dauerlüftung im Winter. "Alle 20 Minuten zu lüften, ist doch in der kalten Jahreszeit irrsinnig. Wir kriegen die Räume nicht mehr warm", argumentiert der Rektor. Als Schulleiter freue er sich "wie Bolle" über die Geräte, ist aber gleichzeitig etwas wehmütig. "Ich sehe es ambivalent. Für unsere Schule ist es eine spektakuläre Sache, aber die Stadt konnte das nicht für alle Schulen bewerkstelligen."

Das sieht auch Annika Kruse so, obwohl sie nach besten Kräften versuchte, auch die Liebigschule zu unterstützen, auf die ihr älterer Sohn geht. "Die Lio bekommt am 10. Oktober nochmal neun Geräte, organisiert von uns Eltern und dem Förderverein." Die ehemalige Vorsitzende des Schulelternbeirats der LUS erklärt, dass vor allem für die Anfangsverhandlungen mit der Stadt teilweise "Nerven aus Stahl" nötig gewesen seien. "Anfangs sperrte sich die Stadt komplett, dann gaben die Verantwortlichen nach, aber mit sehr strikten Forderungen und Ansprüchen, welche Geräte gekauft werden sollen". Das habe dafür gesorgt, dass die Aufgabenteilung sehr klar vorgegeben worden sei. "Die Geräte sucht die Stadt aus, die Eltern sollten die Finanzierung, die Bestellung und den Aufbau stemmen." Um die dafür erforderliche Summe von rund 45 000 Euro kümmerte sich der Elternbeirat innerhalb weniger Wochen; die beteiligten Mütter und Väter seien sehr aktiv gewesen und hätten das Projekt nach allen Kräften und Möglichkeiten unterstützt. "Wir hatten einen großen Einzelspender, der drei Geräte gestiftet hat, und den Ehemann einer Lehrerin, der nicht wollte, dass seine Frau der Gefahr ausgesetzt ist, sich anzustecken. Der hat dann auch noch ein Gerät gespendet", berichtet Annika Kruse. Die Kosten bewegen sich bei brutto 3450 Euro pro Stück.

Diese Hilfe, das weiß auch die Initiatorin, sei nicht selbstverständlich. Nun sind alle Klassenräume mit den 180 Kilogramm schweren Kolossen bestückt, die Luftqualität werde sich damit deutlich verbessern, hätten sowohl der Hersteller als auch die Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser versichert. "Was ich wirklich noch betonen muss, das ist der Zusammenhalt der Eltern. Das Netzwerk untereinander hat viel geleistet und viel erreicht", unterstreichen Jan-H. Schneider und Annika Kruse. Keine Grundschule in Gießen sei so hochwertig und effizient ausgestattet, wie es derzeit an der Ludwig-Uhland-Schule der Fall ist.

Für schlecht belüftete Räume

Bisher waren 112 mobile Luftfilter der Firma Trox angeschafft worden, einige davon für Kitas. Diese Anzahl entspricht jedoch nur einem Bruchteil dessen, was erforderlich ist, um alle Gießener Klassenräume auszurüsten. Das dafür "angezapfte" Förderprogramm sei inzwischen erschöpft. Über ein weiteres Förderprogramm des Landes Hessen sollen allerdings weitere Luftreiniger besorgt werden, teilt Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage mit. Gefördert würden dabei nur Geräte der Raumkategorie 2. "Das sind Räume, die schlecht belüftet werden können. Derartige Räume gibt es nur ausnahmsweise in der Universitätsstadt Gießen."