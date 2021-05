Elternabende online bei MOK

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Offene Kanal bietet im Juni wieder neue Online-Elternabende zu spannenden und wichtigen Themen an. Zielgruppe sind junge Eltern, deren Kinder zwischen acht und zwölf Jahre alt sind, oder Menschen, die beruflich mit Kindern zu tun haben. In dieser Altersgruppe tauchen die meisten Fragen und Unsicherheiten hinsichtlich des Umgangs mit Handy und Internet auf. Die Themen werden von erfahrenen Medienpädagogen in ungezwungener Runde behandelt, es bleibt Raum für Diskussion und Erfahrungsaustausch.

Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 25 Personen beschränkt. Die Teilnahme ist kostenlos. Folgende Termine, jeweils von 19 bis 20 Uhr, sind geplant: 11.Juni: Mein Kind in den sozialen Medien; 18.Juni: Mein Kind will ein Smartphone und am 28. Juni: Mein Kind will Computerspiele. Frühzeitige Anmeldung per E-Mail an info@mok-giessen.de wird empfohlen.