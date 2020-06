„Elterntaxi“ vollkommen falsches Signal

Jetzt teilen:

GIESSEN-KLEINLINDEN - Die Einrichtung einer gut 20 Meter langen „Hol- und Bringzone“ für sogenannte Elterntaxis in der Lützellindener Straße nahe der Brüder-Grimm-Schule wird von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ortsbeirat grundsätzlich abgelehnt und als „vollkommen falsches Signal“ an Eltern, Kinder und Schule gewertet. Diese Maßnahme „widerspricht jeder verkehrspolitischen und ökologischen Vernunft. Sie konterkariert darüber hinaus pädagogische Bemühungen um Bewegungs- und Gesundheitsförderung auch im Sinne eines sicheren und gut gestalteten Schulwegs für die Kinder“, erklären die grünen Ortbeiratsmitglieder Christiane Janetzky-Klein und Prof. Frieder Lutz in einer Pressemitteilung. Sie wollen mit einem Antrag im Ortbeirat den Magistrat auffordern, diese Fehlentscheidung zurückzunehmen.

Dieser Kritik schließt sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtparlament, Klaus-Dieter Grothe, an. Der Kinder- und Jugendpsychiater weist außerdem darauf hin, dass „Eltern ihren Kindern keinen Gefallen tun, wenn sie diese mit dem Auto zur Schule bringen. Vielmehr wissen wir, dass dahingegen der selbständig zurückgelegte Schulweg positive Effekte auf körperliche Fitness, Konzentration und Sozialverhalten zeigt.“ Der Fraktionsvorsitzende hebt hervor, dass er „die Kritik der Kleinlindener Grünen voll unterschreiben kann. Wir sind in Gießen die Stadt 2035Null, dazu passt das rückwärtsgewandte Konzept für einen Parkplatz Elterntaxi überhaupt nicht.“