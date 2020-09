"Elterntaxi" weiter Streitpunkt in Kleinlinden

Haltepunkt fürs Elterntaxi: Insbesondere die Bündnisgrünen kritisieren die Einrichtung der Hol- und Bringzone. Foto: Jung

GIESSEN-KLEINLINDEN Der Verkehrsversuch "Hol- und Bringzone" in der Lützellindener Straße nahe der Brüder-Grimm-Schule bleibt bestehen. Mit ihrem Antrag, das Ganze zu beenden, scheiterte Christiane Janetzky-Klein (Bündnisgrüne) in der Sitzung des Ortsbeirats Kleinlinden. Sie bezeichnete es als "ein völlig falsches Signal" an Eltern, Kinder und Schule. Von dem genannten Personenkreis konnte sich dazu niemand äußern, es waren keine Vertreter anwesend.

Janetzky-Klein bewertete den Standplatz für das sogenannte "Elterntaxi" als "verkehrspolitisch und ökologisch sehr kritisch". Sie konterkariere pädagogische Bemühungen um Bewegungs- und Gesundheitsförderung auch im Sinne eines sicheren und gut gestalteten Schulwegs für die Kinder. Nach Beobachtungen der Antragstellerin, die letztendlich als einzige dafür stimmte, werde der Hol- und Bringplatz nicht so genutzt, wie es angedacht war. Sie sprach von einer "zusätzlichen Verschärfung der chaotischen Situation".

Zusätzliche Verschärfung

Die FDP hätte lieber einen "richtigen" Hol- und Bringplatz gesehen, machte Arne Sommerlad deutlich und legte einen Änderungsantrag vor. Janetzky-Klein lehnte es ab, den Nutzen des aktuellen Platzes zu überprüfen, und die Einrichtung einer neuen Hol- und Bringzone an der Westseite der großen Sporthalle zu prüfen. Sommerlad meinte, die Eltern würden beim Wegfall einer entsprechenden Haltemöglichkeit nicht dazu bewegt, ihr Verhalten als "Elterntaxi" zu ändern. Schuldezernentin Stadträtin Astrid Eibelshäuser (SPD) meinte, für einen neuen Platz stehe kein Geld zur Verfügung. Geld ist dagegen für Ortsvorsteher Dr. Klaus-Dieter Greilich (FDP) kein Thema, hier gehe es um die Sicherheit der Kinder. Der FDP-Antrag ging mit den Gegenstimmen der Bündnisgrünen auf den Weg. Vandalismus und nächtliche Ruhestörung schilderten zwei Zuhörer aus dem Bereich der Brüder-Grimm-Schule. In den Pressemeldungen der Polizei tauchten in regelmäßigen Abständen Ereignisse dieser Art auf, wussten die Freien Demokraten und möchten aus dem Stadthaus erfahren, welche Maßnahmen seit 2019 diesbezüglich ergriffen worden sind. Den Ortsbeirat interessiert zudem, an welchen Tagen im laufenden und vergangenen Jahr die aufsuchende Jugendsozialarbeit welche Orte im Stadtteil kontrolliert hat. Ob der Magistrat für die Zukunft die Einrichtung einer Außenstelle des Jugendzentrums Jokus in Kleinlinden geplant hat, soll er mitteilen.

Ortsvorsteher Dr. Klaus-Dieter Greilich will erreichen, dass die Stadtwerke zu den Stoßzeiten im Schulverkehr eine ausreichende Zahl von Einsatzbussen bereitstellen, damit auch die Kleinlindener Schülerinnen und Schüler den zur Eindämmung der Coronapandemie empfohlenen Mindestabstand in den Bussen einhalten können. Eine Kleinlindenerin hatte die Anregung an den Ortsbeirat gegeben. Hier müsse ein Kompromiss gefunden werden, wandte Winfried Wagenbach (CDU) ein und sprach die damit einhergehende weitere Belastung der Anwohner durch zusätzlichen Busverkehr an. Alle unerledigten Beschlüsse aus der Bürgervertretung sollen bis November beantwortet werden, forderte das Gremium vom Magistrat.

Zusätzliche Belastung

Wetzlarer und Frankfurter Straße müssten von unnötigem Durchgangsverkehr nachhaltig entlastet werden, ist sich der Ortsbeirat einig. Zu prüfen ist ein Durchfahrtverbot für Lastwagen aus Richtung Gießen in Richtung Linden und Dutenhofen. Die Prüfung für eine Barriere auf dem Fußweg zwischen Frankfurter Straße und Gregor-Mendel-Straße, wie sie vorhanden war, soll die Sicherheit für Fußgänger erhöhen. Auf welche Weise eine Erhöhung der Sicherheit für Radfahrer am Ortsausgang vor dem Allendorfer Kreisel erreicht werden kann, ist ebenfalls zu prüfen. 128 000 Euro seien 2019 und 2020 in das Kleinlindener Schwimmbad investiert worden, entgegnete Stadträtin Eibelshäuser zum FDP-Antrag, schnellstmöglich Fördermittel zu beantragen. Vor der Sitzung besichtigte ein Teil der Ortsbeiratsmitglieder den Friedhof. Das Kreuz an der Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ist in die Jahre gekommen und hat sich verzogen, stellten die Fachleute fest. Hier sprachen sich die Bürgervertreter für einen Ersatz aus. Lobend stellten sie fest, dass der Platz besser aussieht, als in der Vergangenheit. Die Umrandung des Gräberfeldes bleibt im bisherigen Zustand, nur wenn Mängel entstehen, soll gehandelt werden.

Zu den Baumfällungen und zur weiteren Gestaltung der Allee wird die Stadt eine Planung aufstellen, kündigte Amtsleiter Thomas Röhmel an.