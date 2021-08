Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Hessische Kultusministerium bietet auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Staatlichen Schulämtern zum Start des neuen Schuljahrs ein „Elterntelefon“ an. In den ersten beiden Schulwochen vom 30. August bis 10. September stehen montags bis freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr Mitarbeiter der Schulämter (0641/4800-3403) und Ansprechpartner des Ministeriums (0611/368-6000) zur Verfügung.