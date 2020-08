Elterntelefon zum Schulstart

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „In den ersten Tagen nach den Sommerferien ergeben sich erfahrungsgemäß immer die meisten Fragen zum Schulsystem und zu unseren neuen Bildungsangeboten“, erläutert Kultusminister Alexander Lorz. Deshalb bietet das Hessische Kultusministerium auch in diesem Jahr gemeinsam mit den 15 Staatlichen Schulämtern zum Start des neuen Schuljahrs ein „Elterntelefon“ an. Vom 17. bis 28. August stehen deshalb montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Fragen zur Verfügung. Das Gießener Schulamt in der Schubertstraße 60 ist erreichbar unter 0641/4800-3210, die zentrale Rufnummer des Elterntelefons im Ministerium lautet 0611/368-6000.