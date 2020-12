Elternverein bittet um Spenden

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wir können die an Krebs erkrankten Kinder zwar nicht heilen, aber wir können das Umfeld so gestalten, dass sie sich wohl fühlen" - das ist der Leitfaden des Elternvereins für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen auf der Station Peiper der Universitäts-Kinder-Klinik in Gießen. Diese psychosoziale Betreuung, für die sich der Verein seit fast 40 Jahren einsetzt, ist sehr kostenintensiv und nur durch die Spenden vieler mitfühlender Menschen zu bewältigen. "In Zeiten von Corona ist das Spendenaufkommen leider massiv zurückgegangen. Dadurch könnten auf längere Sicht viele unserer unterstützenden Projekte nicht mehr tragbar sein." Um das zu verhindern, bittet der Verein in einer Pressemitteilung eindringlich um Hilfe. "Für die Kinder ist es unter anderem wichtig, die Verbindung zur Schule zu ermöglichen oder zu halten. Ebenso den Kontakt zur Familie, Freunden Klassenkameraden. Auch Spiel und Spaß sollen nicht zu kurz kommen und die Schwere des oft langen Klinik-Aufenthaltes erträglicher machen", heißt es weiter, und: "Für die Eltern ist es wichtig, sich mit ihren Sorgen nicht nur um das kranke Kind, sondern auch den möglicherweise aufgrund der Krankheit in der eigenen Familie auftretenden Problemen nicht allein gelassen zu fühlen und Hilfestellung zu erhalten".

Wer den Verein unterstützen möchte, kann dies durch Spenden auf folgende Konten tun: Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE09 5139 0000 0000 0191 19, oder Sparkasse Giessen , IBAN: DE70 5135 0025 0200 5500 55.

Mehr Informationen im Internet unter www.facebook.com/elternvereingiessen oder www.instagram.com/ elternvereingiessen.