Emma und Paul sind beliebteste Kindernamen in Gießen

Kleine Wonneproppen: Zumindest an der Spitze der beliebtesten Vornamen für Kinder hat sich in Gießen nicht viel verändert. Symbolfoto: dpa/Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auf die Idee, den Sohn oder die Tochter Corona zu nennen, ist in Gießen glücklicherweise niemand gekommen. Heutzutage ist so manchen Zeitgenossen ja jede Kuriosität zuzutrauen. Abgesehen von der historischen Bedeutung hätte das zwar den Vorteil, sich immer sofort an das Geburtsjahr zu erinnern. Aber Hänseleien und Spott wären wohl garantiert. Bei den beliebtesten Vornamen bleiben sich die Gießener Eltern ohnehin ziemlich treu - zumindest, was die absoluten Favoriten betrifft. So kann sich Paul an der Spitze halten, Emma kehrt nach einem Jahr dorthin zurück. Und überraschende Aufsteiger gibt es auf jeden Fall auch.

Gestiegen ist erneut die Zahl der beim Standesamt gemeldeten Kinder. Insgesamt 3234 Mädchen und Jungen sind in der Villa Leutert registriert worden, das ist ein Plus von 72 gegenüber 2019 sowie von 200 im Vergleich zu 2018. Ob es sich dabei um einen ersten positiven Corona-Effekt handelt, weil die Menschen mehr Zeit zu Hause verbracht haben, ist jedoch nicht nachzuweisen. Bei rund 65 Prozent der Geburten haben die Kleinen übrigens einen Vornamen erhalten, rund 33 Prozent der neuen Erdenbürger haben zwei. Immerhin 78 Mal ist der Nachwuchs mit drei oder mehr Vornamen ausgestattet worden.

Während die bundesweite Rangliste des bekannten Vornamen-Experten Knud Bielefeld Noah ganz vorne sieht, landet der in Gießen nur auf dem zweiten Platz. Mit 23 Nennungen hat sich Noah geringfügig gesteigert (2019: 22), an Paul (31) schafft er es trotzdem nicht vorbei. Der dauerpräsente Ben (21) und Anton (19) folgen dicht dahinter. Kontinuierlich nach oben geklettert ist in den vergangenen drei Jahren Jonas. Wie bei Leon fiel die Wahl 18 Mal auf diesen Namen. Ein ordentlicher Sprung ist Matteo (17 Nennungen) gelungen. Die italienische Variante von Matthäus erfreut sich zunehmender Beliebtheit und könnte nach Einschätzung von Knud Bielefeld den Aufwärtstrend noch weiter fortsetzen. Emil (15) und Liam (14) - letzterer war 2019 nach Platz 115 im Jahr zuvor in die "Top 10" vorgerückt - sind dagegen etwas abgerutscht. Als deutlich verbesserter Neuling taucht zudem Lio (14) unter den ersten Zehn auf. Lio ist eine andere Form von Leo oder Lion und bedeutet so viel wie "der Löwe" oder "der Starke", im Hawaiianischen auch "Pferd". Dass dieser in Deutschland eher neue Name derartigen Zuspruch erfährt, dürfte aber wahrscheinlich weniger daran liegen, dass besonders viele aktuelle oder ehemalige Schüler des Gymnasiums in der Bismarckstraße Eltern geworden sind und der Liebigschule huldigen wollen, sondern dass er schlicht an Popularität gewinnt. Dazu könnten auch die Youtuber Bibis Beauty Palace und Julienco (bürgerlich Bianca und Julian Claßen) beigetragen haben, deren bereits im Herbst 2018 geborener Sohn Lio heißt. Mit rund zehn Millionen Abonnenten gehören sie zu den erfolgreichsten deutschen Youtubern. Verabschiedet haben sich aus der Hitliste Felix (von 8 auf 18), Jonathan (von 9 auf 92) und Maximilian (von 10 auf 73).

Fotos Kleine Wonneproppen: Zumindest an der Spitze der beliebtesten Vornamen für Kinder hat sich in Gießen nicht viel verändert. Symbolfoto: dpa/Archiv 2

Obwohl in Deutschland sozusagen vom "Thron gestoßen", belegt Emma (33) in Gießen wieder mit klarem Vorsprung die Spitzenposition, von der sie Vorjahressiegerin Lina (23) verdrängt hat. Daneben werden noch 21 weitere Ellas sowie jeweils 19 Emilias und Lottas in den nächsten Jahren durch die Kitas tollen. Alles in allem ist bei den Mädchennamen indes kräftiger durchgemischt worden. Leni (18) und Mila (18), die neu hinzugekommen sind, waren allerdings 2018 schon mal in den "Top 10" vertreten, die Ida (16) damals auf Platz elf knapp verpasst hatte. Weitere 17 Mal haben sich Mütter und Väter diesmal für den Namen Mia sowie noch 16 Mal für Marie entschieden. Sophia (von 5 auf 15), Charlotte (von 6 auf 30), Lia (von 8 auf 13), Nele (von 9 auf 27) und Sofia (von 10 auf 56) sind nicht mehr dabei.

Bei den bevorzugten weiblichen Zweitnamen hat Marie (34) die Nase vorn, dahinter sind Sophie (33) und Maria (20) sowie abgeschlagen Luise (9) platziert. Bei den Buben werden nach wie vor Alexander und Maximilian (jeweils 12) präferiert, David und Elias (jeweils 9), Ali, Jakob und Samuel (7) haben ebenfalls noch ein paar Fans - oder gleichnamige Verwandte.