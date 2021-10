Endlich Lehre statt Leere im Hörsaal in Gießen

Das waren noch Zeiten: Bei der Begrüßung der THM-Studienanfänger in der Kongresshalle gab es vor Corona stets ein schönes Gedrängel. Archivfoto: THM

GIESSEN - Von innen haben viele Studierende ihre Hochschule noch nie gesehen. Kein einziges Mal haben sie in den absteigenden Sitzreihen eines Hörsaals gesessen. Und schon gar nicht konnten sie in einem Seminarraum diskutieren, wissenschaftlich streiten oder mit einem Kommilitonen flirten. Obwohl für sie alsbald das zweite, mitunter dritte Semester beginnt. Für den Winter aber besteht zumindest berechtigte Hoffnung, dass sich auch an der Justus-Liebig-Universität (JLU) sowie der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) wieder für junge Frauen und Männer aus Hessen, Deutschland oder der ganzen Welt die Türen öffnen. Dass die "Erstis" ihren Professorinnen und Professoren leibhaftig gegenübersitzen dürfen. Dabei werden natürlich weiterhin zahlreiche Angebote online ablaufen. Gleichzeitig verfolgen die beiden Gießener Hochschulen unterschiedliche Strategien, wie nach dem durch Corona bedingten Stillstand die Rückkehr zu analogem Leben auf dem Campus gelingen soll.

Der wohl markanteste Gegensatz: Die JLU wird flächendeckend auf eine "3G-Regelung" - also geimpft, genesen, getestet - setzen. "Auf dieses Szenario, das sich auch aus der aktuellen hessischen Verordnungslage ergibt, bereiten wir uns derzeit intensiv vor", steht in einer Rundmail des Präsidiums, die alle Studierenden und Mitarbeiter erreicht hat. An der THM hingegen ist "derzeit nicht vorgesehen", diese Bedingung für die analoge Teilnahme an Veranstaltungen einzuführen. Dennoch soll auch rund um Wiesenstraße und Eichgärtenallee endlich wieder Präsenzlehre stattfinden. Daran kann "eine vordefinierte, von der jeweiligen Raumgröße und den aktuellen Hygienevorschriften abhängige Anzahl von Studierenden teilnehmen", heißt es auf der Homepage.

Dazu ist eine Anmeldung im THM-Organizer erforderlich. Die Zulassung erfolge nach dem Prinzip "First come, first serve". Wenn die vorgegebene Anzahl von Anwesenden erreicht ist, kann nur noch virtuell partizipiert werden. Eine Ausnahme bilden indes Zusammenkünfte im Labor, "vor allem, wenn keine Mindestabstände eingehalten werden können". Dann gilt auch an der THM "3G".

Die JLU hat sich bereits vor einigen Tagen für zaghafte Öffnungsschritte entschieden. "Die ersten Gebäude sind wieder tagsüber allgemein zugänglich." Dazu zählen das Hauptgebäude, das Zeughaus oder das Sportgelände am Kugelberg. Die Unibibliothek sowie ihre Zweigbibliothek freuen sich ohnehin schon längst wieder über fleißige Nutzerinnen und Nutzer. Und weitere nicht mehr verschlossene Türen sollen sukzessive folgen.

Die Universität setzt dafür bei all ihren Mitgliedern "auf ein hohes Maß an Eigenverantwortung". Im Klartext: "Wir gehen davon aus, dass die gängigen Abstands- und Hygieneregeln längst bekannt und verinnerlicht sind und weisen auf die durchgehende Maskenpflicht in allen Gebäuden der JLU und auch während der Lehrveranstaltungen hin. Ausnahmen gelten für Studierende lediglich in den Fällen, in denen sie in Kursen das Wort ergreifen."

Die THM hat ihre "wesentlichen Eckpunkte für ein ,hybrides Semester' als Mix von digitalen und Präsenzveranstaltungen" ebenfalls als elektronische Information an Hochschüler und Bedienstete versendet. Dort aber werden Gebäude, in denen Lehre stattfindet, erst pünktlich mit Beginn der Einführungskurse für Erstsemester am 4. Oktober öffnen. Und auch die Lernorte der Bibliothek und die Mensen an den Standorten Gießen und Friedberg können dann wieder aufgesucht werden.

Weitaus aufwändiger sind jedoch Planung und Organisation von Vorlesungen und Seminaren "vor Ort". So hat der Krisenstab der JLU für die Präsenzlehre "eine maximal 50-prozentige Auslastung unserer Lehrräume festgelegt". Vor dem Aussuchen eines Sitzplatzes sollen "die 2G-Nachweise (geimpft oder genesen) in digitaler Form entweder über die CovPass- oder über die CoronaWarn-App erfolgen". Und weiter: "Diejenigen Studierenden, die - aus welchen Gründen auch immer - ihren 2G-Status auf andere Art nachweisen möchten (etwa gelber Impfpass), benötigen für den Zugang zu ihren Lehrveranstaltungen einen einheitlichen (Papier-)Hörsaalpass der JLU." Über das Verfahren, wie dieses Dokument beantragt werden kann, werde rechtzeitig vor Beginn der Vorlesungszeit informiert. "Studierende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen jeweils tagesaktuelle Testzertifikate aus einem Testzentrum (digital oder in Papierform) vorweisen. Vor Ort durchgeführte Selbsttests werden nicht anerkannt werden", stellt die JLU klar. Und fügt hinzu: "Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir keine Corona-Tests für nicht-genesene und nicht-geimpfte Studierende finanzieren und auch die entsprechende Test-Infrastruktur nicht bereitstellen können."

Für die Einhaltung dieser Vorgaben sind offenbar die Dozenten der jeweiligen Unterrichtsangebote zuständig. Das lässt sich "entsprechenden Hilfestellungen" entnehmen, welche die JLU dem Lehrpersonal "an die Hand gegeben hat" und die dem Gießener Anzeiger vorliegen.

Natürlich sei dem Präsidium bewusst, "dass die regelmäßige Kontrolle der 3G-Nachweise für alle Beteiligten gerade zu Beginn der Vorlesungszeit eine logistische Herausforderung darstellt." Doch gemeinsam mit den Dekanaten sei sich die Führungsspitze einig, "dass die von vielen herbeigesehnte Ausweitung der Präsenzlehre den Aufwand rechtfertigt". Die Nachweise der Studierenden "sind in Kombination mit einem Lichtbildausweis (Personalausweis oder Chipkarte) vorzulegen", lässt sich in diesen "Durchführungshinweisen" nachlesen. Und diese "Sichtkontrolle" sei ausreichend. "Die Notwendigkeit einer darüber hinausgehenden Erfassung des "3G"-Status der Studierenden besteht nicht und darf aus datenschutzrechtlichen Erwägungen auch nicht erfolgen." Andere Dokumente - wie eben der gelbe Impfpass - könnten nicht akzeptiert werden. Insbesondere, um den Aufwand möglichst zu minimieren, wurden die einheitlichen Hörsaalpässe aus Papier entwickelt. "Sollten sich Studierende der Überprüfung verweigern oder versuchen, ohne 3G-Nachweis die Veranstaltung zu betreten, weisen Sie bitte darauf hin, dass dies angesichts der eindeutigen Verordnungslage nicht möglich ist", lautet die Vorgabe der Universität. Sollte es zu Problemen kommen, sei es sogar denkbar; per Telefon einen Sicherheitsdienst herbeizurufen. Obendrein könnten Hausverbote erteilt werden. "3G" gelte selbstredend auch als "Zutrittsvoraussetzung zu den Räumlichkeiten" für alle Dozenten. "Sollte diese Erwartung nicht zutreffen" - steht in dem sechsseitigen Papier - sei von den "Lehrenden" eigenverantwortlich ein digitales Angebot zu vereinbaren.

Im Gegensatz zur benachbarten Universität führt die Hochschule für angewandte Wissenschaften "gemäß Corona-Landesverordnung des Landes Hessen eine zeitliche und räumliche Anwesenheitserfassung von Personen" ein. Diese diene der Unterbrechung von Infektionsketten und soll nun, nach der aufwändigen Registrierung per Lernplattform und papierbasierten Kontaktlisten, durch eine digitale Lösung beschleunigt werden. "Damit kann im Falle eines Infektionsgeschehens die Auswertung digital erfolgen, die Kontaktdaten zügig ermittelt und an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden." Nach jeder einzelnen Zusammenkunft in Hörsälen und Seminarräumen wird an beiden Einrichtungen ordentlich desinfiziert und gelüftet. Erst dann darf es weitergehen.

Überdies appellieren beide "Krisenstäbe" an die Studierenden ohne Immunisierung, sich alsbald impfen zu lassen. Die Möglichkeit bestehe nicht nur bei vielen niedergelassenen Ärzten, sondern auch über die JLU, macht das Präsidium deutlich. "Wir werden am Donnerstag, 14. Oktober, und am Samstag, 16. Oktober, erneut in Kooperation mit einer Arztpraxis Impftage in der Karl-Glöckner-Straße 5 anbieten." Und weiter: "Laut unserer anonymen Befragung können wir zu Beginn der Vorlesungszeit mit einer sehr hohen Impfquote von etwa 85 Prozent rechnen. Auch diese hohe Impfbereitschaft unserer Studierenden lässt uns mit einem guten Gefühl in das kommende ,Präsenzsemester mit Einschränkungen' starten."

Über das echte Kennenlernen der Kommilitonen dürfen sich deshalb nun auch die Studienanfänger freuen. Zwar laufen die meisten Einführungsveranstaltungen für "Erstis" zum Wintersemester digital ab, auf der Internetseite wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Campus und Institute der JLU bei Führungen angeschaut werden können. Einzelne Treffen planen auch die Fachbereiche der THM, wenngleich hinter den meisten Angeboten auf der speziellen Website für Erstsemester der stechend grüne Button "digital" aufleuchtet.