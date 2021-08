Endlich mehr Schatten im Garten der Gießener Kita

Über den praktischen Sonnenschutz freuen sich Klein und Groß. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-KLEINLINDEN - An heißen und sonnigen Tagen sind die Kinder der Kindertagesstätte "Sonnenkinder" nun vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt. Jetzt heißt es auf dem Gelände im Heerweg "Mehr Schatten im Garten". Und auch bei Regen können die Kleinen draußen spielen, denn "Rausgehen wird in unserer Einrichtung großgeschrieben", freute sich Jennifer Froß, Leiterin der Kita, stellvertretend für alle anderen Nutznießer über die neuen großen Sonnenschirme. Die Erfahrungen mit der Natur liegen sowohl den Erzieherinnen als auch den Eltern sehr am Herzen. Angeschafft wurden die Schirme mithilfe der gemeinnützigen Stiftung der Sparkasse Gießen, die einen Großteil der Kosten übernahm.

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz überreichte in ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates gemeinsam mit Ilona Roth, Mitglied des Sparkassen-Vorstandes, die Spende von 4000 Euro. Leiterin Jennifer Froß, Jens Dapper (Geschäftsführer der Awo Gießen) und Wolfgang Bellof (Aufsichtsratsvorsitzender der Awo) bedankten sich für die großzügige Unterstützung und betonten, wie wichtig Spenden zum Wohle der Kinder seien.

Die Awo-Kita "Sonnenkinder" ist eine Krabbelgruppe für bis zu zehn Kinder im Alter von ein bis drei Jahren. Um danach einen sicheren Übergang in eine Kindergartengruppe zu ermöglichen, besteht ein enger Kontakt zu allen Kindertagesstätten in der näheren Umgebung. Die Erzieherinnen sind täglich von 7 bis 16 Uhr für die Kinder da. Zur Betreuung zählen gemeinsames Spielen und Toben, das Einnehmen der Mahlzeiten, der Mittagsschlaf sowie der Aufenthalt im Freien.