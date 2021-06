Endlich wieder auf die Bühne

Sie freuen sich auf eine Spielzeit, in der es endlich wieder um die Bühnenprogramme gehen soll (von links): Chefdramaturg André Becker, Schauspieldramaturgin Carola Schiefke, Musikdramaturg Samuel Zinsli, Intendantin Cathérine Miville, Schauspieldramaturg Patrick Schimanski, Ballettdirektor Tarek Assam, Generalmusikdirektor Florian Ludwig und sein Stellvertreter Jan Hoffmann sowie Abdul-M. Kunze, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters. Foto: Gauges

GIESSEN - Es geht wieder um die Inhalte. Endlich - möchte man nach rund 14 Monaten Corona-Zwangspause stoßseufzend ausrufen. Und "endlich" entfährt es auch Cathérine Miville, die 2002 die Führung des Gießener Stadttheaters übernahm und und im September in ihre letzte Spielzeit als Intendantin startet. Zusammen mit ihrem Leitungsteam stellte sie jetzt den Spielplan 2021/22 bei einem Pressetermin vor. Der steht unter dem Motto "Alles bleibt anders" und bietet Uraufführungen und Premieren ebenso wie Wiederaufnahmen von Inszenierungen, die der langen Unterbrechung zum Opfer gefallen sind. "Es ist natürlich Theater unter Vorbehalt", sagt die Chefin angesichts der nach wie vor ungewissen Pandemie-Entwicklung. Wie hoch wird die Inzidenz sein, wenn es im September wieder losgehen soll? Welche Auflagen gilt es dann zu erfüllen? Und vor allem: Wie viele Zuschauer dürfen wieder in die Säle gelassen werden? All das ist angesichts von ständig veränderten Rahmenbedingungen derzeit aber nicht das Thema der Theatermacher. Die wollen - endlich - wieder Oper, Schauspiel, Tanz, Konzerte und weitere Bühnenprogramme aller Art anbieten, so wie es sich ihr Publikum ersehnt. Läuft alles wie es soll, dann stehen zahlreiche interessante Projekte auf dem Spielplan, bei denen für jeden Theatergeschmack etwas dabei sein dürfte.

Für den Auftakt sorgt am 4. September im Großen Haus die Oper "The Rape of Lucretia" von Benjamin Britten, in der es laut Musikdramaturg Samuel Zinsli "um alle großen Fragen geht". Inszeniert wird dieses Stück unter bewusster Beschränkung auf vier Sängerinnen, vier Sänger und zwölf Instrumente. Es folgen der Operetten-Klassiker "Die Fledermaus" (2. Oktober) in einer Salon-Orchester-Version und der Regie von Cathérine Miville sowie die Bellini-Oper "Zaira" (18. Dezember), zu der Duette, Ensembles und "opulente Chorszenen" gehören, wie es in der Ankündigung heißt.

Adaption "Brokeback Mountain" nach der Kurzgeschichte von Annie Proulx (19. Februar), die ursprünglich bereits am Ende der Spielzeit 2019/20 gezeigt werden sollte und damals dem Lockdown zum Opfer fiel. Der "musikalische Mount Everest" wird für Dirigent Florian Ludwig aber die konzertante Version von Richard Wagners Oper "Tristan und Isolde", die am 23. Januar Premiere feiert. Ein weiteres musikalisches Großprojekt ist Joseph Haydns Schöpfung unter der Leitung des stellvertretenden Generalmusikdirektors Jan Hoffmann, das mit zahlreichen Chorsängern am 9. November in Gießen und am 10. November in Wetzlar auf die Bühne gebracht werden soll. Für die Intendantin ist es angesichts des vielköpfigen Ensembles das erste richtig "knifflige Projekt" dieser Spielzeit.

Neues aus dem Schauspiel: "Gold" (mit Johanna Malecki) feiert am 11. September Premiere im Großen Haus. Foto: Wegst Neues aus dem Musiktheater: "Die Fledermaus" kehrt am 2. Oktober auf die Bühne des Stadttheaters zurück. Foto: Wegst

Das Schauspiel startet im Großen Haus mit "Gold" von Philipp Gärtner, das von einer schwer gebeutelten jungen Frau erzählt: keine Wohnung, kein Job, kein Geld. Doch dann fällt Gold vom Himmel, wie die Inszenierung von Titus Georgi zeigen wird. Es folgen unter anderem der Kleist-Klassiker "Der zerbrochene Krug" (16. Oktober), in der die Geschlechterrollen getauscht werden, die englische Musical-Persiflage "Monty Python's Spamalot" (30. Oktober), die zum Publikumsmagnet auf dem Broadway wurde, sowie Shakespeares Komödie "Falstaff" um den gleichnamigen Antihelden (26. März). Wieder auf dem Spielplan steht der französische Komödienerfolg "Der Vorname" ebenso wie einige weitere Stücke, wie "König Ubu" und "Die Verwandlung".

Tanzdirektor Tarek Assam inszeniert das erste Stück der Spielzeit selbst: "Elektra" (25. September) erzählt vom Mythos um die junge Königstochter, die zur Mörderin von Mutter und Stiefvater wird. Weiter geht es mit "Mond morgen", zu dem Assam den römischen Gastchoreographen Mauro Astolfi verpflichten konnte, sowie der Wiederaufnahme von "Carmen" und weiterer Projekte auf der taT-Studiobühne.

Das Kinder- und Jugendtheater startet mit "Zwei Tauben für Aschenputtel" (17. November) für alle ab fünf Jahren in die Saison. Weitere Stücke sind "Gold! - Vom Fischer und seiner Frau" (6. Oktober), "Ein König zu viel" und die Wiederaufnahme des "Totenerweckungssüppchens".

Doch das ist noch nicht alles. Hinzu kommen etwa das Gastspiel von Sängerin Fee und der hr-Bigband (5. November), das spartenübergreifende Stadttheaterprojekt "Metamorphosen" frei nach Ovid (21. Mai 2022) und natürlich Publikumslieblinge wie das Neujahrskonzert und der nächste Auftritt des A-cappella-Quartetts "Die Schmachtigallen" (9. Oktober).

Der komplette Spielplan ist vorläufig nur online einsehbar. Er wird ab dem heutigen Mittwoch auf der Homepage des Stadttheaters veröffentlicht. Tickets lassen sich derzeit noch nicht erwerben.