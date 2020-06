Endlich wieder hoch hinaus auf Bismarckturm in Gießen

Was gibts denn da zu sehen? Eine Infotafel klärt die Besucher auf. Foto: Jung

GIESSENEin kräftiger Wind blies am Sonntagnachmittag über die Hardthöhe. Dort, wo der Bismarckturm zwischen Oberem Hardthof und Evangelischem Krankenhaus am Rand des Gießener Beckens in 15 Meter Höhe einen tollen Blick über die Stadt und die Landschaft ermöglicht. Endlich nach langer Ruhephase durften Interessierte wieder das Gebäude besteigen, blickten zum Teil in die tiefhängenden Wolken und waren doch froh, dieses Stück Heimat wieder geöffnet zu sehen.

Das Wetter besserte sich zunehmend und erhöhte den besonderen Genuss. Denn schaut der Betrachter hinüber zur Stadt, erkennt er als markante Gebäude den Stadtkirchenturm und das Dachcafé, sieht beim Blick in die Landschaft am Horizont bei klarer Sicht den Feldberg im Taunus, den Stoppelberg in Wetzlar sowie den Hausberg bei Butzbach.

Im vorletzten Jahr verwehrte einige Monate ein Gerüst den ungetrübten Blick auf den Bismarckturm, der seit 1906 dort oben seinen Standort hat. Die damals notwendigen Ausbesserungsarbeiten an den Mauerfugen mussten wegen der herrschenden hohen Temperaturen von häufig über 30 Grad immer wieder verschoben werden. Der eingesetzte Spezialmörtel vertrug diese hohen Temperaturen nicht, um die Festigkeit auf Dauer zu sichern. Es war ein mühseliges und zeitaufwendiges Unterfangen, die Arbeiter steckten in Schutzanzügen, weil das Material an die Wände gespritzt werden musste und im zweiten Arbeitsgang die teils defekten Fugen wieder hergestellt wurden. Das Bauunternehmen übernahm die Arbeiten im Rahmen der Gewährleistungen. Vandalismus und Maschinenausfall sorgten zudem für unvorhergesehene Verzögerungen bei der notwendigen Sanierung.

Ursprünglich sollten die Gießener ihren Turm, den der Förderverein Bismarckturm betreut, schon vor vier Wochen wieder erklimmen dürfen. Doch die Pandemie sorgte für einen weiteren Zeitverzug. Und so unbeschwert wie in der Vergangenheit durfte das Ganze nicht mehr ablaufen. Zwei Mitglieder des Vereins Ehrenamt, ausgerüstet mit Mund- Nase-Schutz, empfingen die Besucher, gaben Hinweise zu Hygienevorschriften und den Mindestabständen. Nur einzeln durften die Interessierten hinauf zur Aussichtsplattform, Familien erlebten gemeinsam schöne Blicke in das Land. Alle Beteiligten hatten Verständnis für die kurzen Wartezeiten, die zwangsläufig entstanden. Nach und nach trudelten die Interessierten ein.

Eine aus vier älteren Frauen bestehende Gymnastikgruppe, die leider auf den gemeinsamen Sport verzichten muss, kam auch zum Bismarckturm. Und auf dem Aufgang über die 62 Stufen hinauf und der gleichen Anzahl wieder hinunter, gab es zum Spaziergang zusätzlich Bewegung.

"Gigantisch schön"

Maria Forchner kommt gerne hier her. Ihr verstorbener Ehemann kannte sich in der Gießener Geschichte gut aus und wusste auch viel über das Denkmal auf der Hardthöhe zu erzählen. Gerhard Mühlhans reiste mit seinem Motorrad an, zog sich die Maske über Mund und Nase und genoss den "gigantisch schönen und einmaligen Blick" von der Aussichtsplattform. Ein besseres und schöneres Ziel für die Fahrt mit dem Motorrad hätte er sich nicht aussuchen können, schwärmt er. Ohne Unterstützung eines Elektromotors schaffte es Ulrich Bopf aus Watzenborn-Steinberg die Anhöhe hinauf, 30 Jahre hat sein Fahrrad auf dem Buckel, erklärt er stolz. Für ihn ist es eine Premiere, aus 15 Meter Höhe ins Land hineinzuschauen, die Gegend rund um den Turm ist ihm bestens bekannt.

Für ein junges Paar aus Gießen war es ein besonderes Erlebnis, einmal nicht vor der geschlossenen Tür des Turmeingangs zu stehen. Schon acht Jahre ist der Ausflug zum Gelände ein Pflichtprogramm in ihrem Jahresablauf. Am Sonntag hatte das Paar Besuch und wollte der jungen Dame die Schönheit der Region von oben zeigen.

1906 wurde der Turm im Westen der Stadt gebaut. Das Geld sammelten vor allem Studenten. Mitte der 1970er Jahre kam das "Aus": Das Bauwerk, das zu Ehren des ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck als Denkmal errichtet wurde, war baufällig geworden, musste gesperrt und durfte nicht mehr bestiegen werden.

Sein schriftliches Versprechen beim Bau 1906 gegenüber der Universität, die Stadt werde das Bauwerk "heilig halten für alle Zeiten", hielt der damalige Oberbürgermeister Anton Mecum nicht ein. Der Turm wurde nicht unterhalten und verfiel im Innern. Der Vertrag, den als weiterer Vertragspartner der damalige Universitätspräsident Otto Behaghel unterzeichnete, ist zwischen den großen Steinen des Gebäudes eingemauert. Eine Kopie davon hat Dr. Bernhard Höpfner. Es gründete sich ein Förderverein 2007 unter der Federführung des ehemaligen CDU- Politikers, der zum Ziel hatte, das Bauwerk zu sanieren und der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. 2014 endeten die umfangreichen Bauarbeiten, rund 170 000 Euro mussten bis heute für die Arbeiten aufgewendet werden.

Seit dieser Zeit dürfen Besucher jeweils am ersten und dritten Sonntag von 14 bis 18 Uhr zur Hardthöhe kommen und können - je nach Wetterlage - herrliche Blicke über ihre Heimat genießen. Der Belag auf der Zugangsallee ist glatt, sodass auch Menschen mit Rolllator oder Rollstuhl leicht die Anhöhe hinauf schaffen, freut sich der Fördervereinsvorsitzende Höpfner. Glücklich ist er auch über die Unterstützung der Ehrenamtlichen, die für einen geordneten Ablauf an diesem ersten Eröffnungstag sorgten.