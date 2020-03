Energieberatung jetzt online und telefonisch

Jetzt teilen:

Giessen (red). Voraussichtlich bis Ende April finden in Hessen keine persönlichen Energieberatungen statt. In dieser Zeit beraten die Energieexperten der Verbraucherzentrale verstärkt telefonisch oder online. Ratsuchende, die bereits einen persönlichen Termin vereinbart haben, werden kontaktiert, um Alternativen über andere Beratungswege zu finden. Die kostenlose Telefonberatung wurde verstärkt und ist unter der Nummer 0800/ 809 802 400 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt. Die Online-Energieberatung ist ebenfalls kostenlos und erreichbar unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de.

Zusätzlich werden kostenlose Online-Vorträge angeboten: Um aktuelle Fördermittel für energetische Sanierung geht es am 30. April von 17.30 bis 18.15 Uhr; um Wärmeschutz im Altbau und Denkmal am 12. Mai von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Eine Anmeldung wird erbeten unter verbraucherzentrale-energieberatung.de/veranstaltungen.