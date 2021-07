Energieexperten informieren live

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet auch im Juli Online-Vorträge, um Verbraucherinnen und Verbraucher rund um das Thema Energiesparen zu informieren. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de möglich. Es können pro Vortrag 500 Personen teilnehmen.

„Welche Heizung passt zu meinem Haus?“, Montag, 12. Juli, 18.30 bis 20.30 Uhr: Zum Umstieg auf erneuerbare Energien gehört auch der Austausch der alten Heizungsanlage. Dabei haben Hausbesitzer die Qual der Wahl: Von Wärmepumpen über Pelletheizungen bis zu Solarkollektoren. Der Vortrag zeigt, dass vor der Wahl einer bestimmten Heizung zunächst ein Blick auf die baulichen Rahmenbedingungen geworfen werden sollte. Erst dann können mögliche Heiztechniken miteinander verglichen und nach den Kriterien CO2-Emissionen, Investitionskosten, Betriebskosten und Förderung bewertet werden.

„Änderungen im EEG – Was bedeutet das für meine Solarstromanlage?“, Dienstag, 13. Juli, 18.30 bis 20.30 Uhr: Zu Jahresbeginn 2021 sind zahlreiche Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft getreten. Im Vortrag erfährt man, was das für eine bestehende oder geplante Fotovoltaik-Anlage bedeutet. Dabei werden weiterführende Fragen geklärt. Als Betreiber einer alten Fotovoltaik-Anlage erfährt man zudem, welche Möglichkeiten das EEG nun nach dem Ende der Einspeisevergütung bietet.