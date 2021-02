Enge Tänzchen ohne Maske in Gießener Kneipe

Genaues Hinschauen gefragt: In vielen Städten werden die Abstandsregeln immer wieder ignoriert. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Die Rockmusik schallte laut nach draußen. Und bereitete den Anwohnern offenbar eine schlaflose Nacht. Zumal vor der Kneipe rund 15 Personen dicht beieinander standen und eifrig plauderten. Im Innenraum herrschte ein noch weitaus bunteres Treiben. Die Gäste sangen lautstark jedes einzelne Lied mit, tanzten eng umschlungen oder lagen sich glückselig in den Armen. An die Einhaltung irgendeines Abstandes oder an eine Gesichtsmaske dachte wohl niemand. Auch nicht der Betreiber und seine beiden Mitarbeiter, die in jener Nacht im vergangenen Sommer hinter der Theke reichlich zu tun hatten. Offenbar so reichlich, dass es ihnen gar nicht auffiel, als sich zwei Polizisten in Uniform und mit Mund-Nase-Schutz zu ihnen gesellten, wie die Beamten später schriftlich festhielten.

Wegen der Ruhestörung war die Streife gegen 2.40 Uhr zu der Gaststätte in der Innenstadt geschickt worden. Dort konnten die beiden Beamten 68 trinkfreudige Besucher zählen. Zudem beobachteten sie, dass eine Getränkeorder wegen der dröhnenden Bässe nur brüllend direkt in die Ohren der fleißigen Servicekräfte möglich war. Schnell bereiteten sie dem fröhlichen Miteinander ein Ende und stellten die Personalien der Anwesenden fest, um ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Denn laut den Corona-Regeln des Landkreises Gießen waren Tanzveranstaltungen schon damals nicht zulässig. Ein Student mochte das Bußgeld in Höhe von 200 Euro nicht akzeptieren und legte Einspruch ein. Darüber wollte Amtsrichter Heiko Kriewald am Montag nun entscheiden, doch der junge Mann ließ sich nicht blicken. Folglich wurde der Einspruch wieder verworfen.

Wie viele Bußgelder in diesem Fall insgesamt wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung im Zusammenhang mit Covid-19 erlassen wurden, konnte der Landkreis am Montag nicht beziffern. Rund ein Dutzend der Betroffenen war jedoch mit der Maßnahme nicht einverstanden und forderte die richterliche Überprüfung, so war am Rande der geplatzten Verhandlung zu erfahren. "Wie bei Autofahrern ist auch bei Corona-Verstößen die Höhe der Bußgelder in einem Katalog festgelegt", erläuterte Kriewald. Beim Ignorieren der Abstandspflicht und Verweigern des Mund-Nase-Schutzes müssen demnach 200 Euro gezahlt werden. Gegen Inhaber von Gaststätten werden in der Regel 2000 Euro verhängt.

Ob diese Summe auch für den Kneipier in der Gießener Innenstadt galt und ob er diese ohne weiteres Vorgehen beglichen hat, konnte der Landkreis ebenfalls nicht beantworten. Womöglich machte es für ihn auch keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Zumal er den Beamten in jener Nacht auf Nachfrage kein Hygienekonzept vorlegen konnte. Ihm war angeblich auch nicht die für die Größe seiner Kneipe zulässige Obergrenze an Gästen bekannt und Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung hielt er nicht parat. Zwar standen am Eingang gleich zwei Security-Mitarbeiter, aber "die machten keine Anstalten, die Anzahl der Gäste zu notieren", schilderte Kriewald.

Die Polizisten riefen also Verstärkung herbei und postierten vor der Eingangstür einen Tisch, an dem jeder Besucher beim Verlassen der Bar Name und Adresse kundtun musste. "Die Mehrzahl der Gäste zeigte Verständnis für diese Maßnahme." Nachdem alle Personalien erfasst waren, wurde die Kneipe "aufgrund einer polizeilichen Anordnung geschlossen".

Der Hochschüler hatte im Anhörungsbogen übrigens versichert, er sei auf keiner Tanzveranstaltung gewesen. Er habe sich nur draußen aufgehalten. Überdies sei er nur ein armer Student, der sich im Freien mit Freunden getroffen habe. Sollte er dem Amtsgericht noch eine Krankmeldung nachreichen oder eine andere plausible Begründung für sein Fernbleiben vorlegen, könnte sein Fall eventuell doch noch verhandelt werden.

Auf dem Schreibtisch von Heiko Kriewald sind bereits verschiedene weitere Corona-Verfahren in Arbeit. "Mit einem gewissen Zeitverzug kommen aber nur die Verfahren hier an, bei denen Einspruch eingelegt wurde." Dabei dreht es sich zum einen um die Öffnung einer Diskothek und zum anderen um ein Fastfood-Restaurant, in dem wohl ebenfalls Gästelisten fehlten.

Auch mehrfach verweigerter Maskeneinsatz im Seltersweg wird den Juristen noch beschäftigen. "Es handelt sich dabei um Menschen, die hartnäckig den Mund-Nase-Schutz nicht tragen möchten." Die Ordnungskräfte würden schließlich betroffene Personen wiederholt ansprechen und sie an die Maskenpflicht erinnern. Und wer darauf reagiert und den geforderten Schutz überzieht, wird auch nicht sofort mit einem Bußgeld sanktioniert.