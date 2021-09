Entbuschungs- und Baumpflanzaktionen im Winter

Die Natur hat sich das Gelände um das FFH-Gebiet „Wiesecker Teiche“ zurückerobert. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESECK - GIESSEN-WIESECK. Anders als vorhergesagt entwickelte sich das Wetter und so erlebte ein Dutzend Naturinteressierte einen interessanten Nachmittag bei einer Exkursion vom BUND in Kooperation mit der Landschaftspflegevereinigung Gießen (LPV). Thema der Führung waren die Kompensationsmaßnahmen der Stadt für den Bebauungsplan „Marburger Straße West“. Andrea Malkmus (BUND Gießen) leitete in die Thematik ein und beschrieb die Marschroute. Start war bei der Unterführung der Hangelsteinstraße.

Es ging vorbei an alten Streuobstwiesen, Gärten und dem FFH-Schutzgebiet „Wiesecker Teiche“. „Die LPV Gießen koordiniert im Auftrag der Stadt die Pflege der Streuobstwiesen“, so Malkmus, die auch Vorstandsmitglied der Landschaftspflegevereinigung ist. „Eine Besonderheit stellt hier die Tatsache dar, dass nahezu ausschließlich ehrenamtliche Akteure, soziale Institutionen und andere interessierte Gruppierungen für die Arbeiten am Streuobst herangezogen werden“, erläuterte sie. Ein Großteil der Maßnahmen sind der Erhalt und die Neuanlage von Streuobstwiesen. „300 Bäume sollen bis nächstes Jahr gepflanzt sein“, so Patrick Wiedorn von der LPV Gießen, der die Projektarbeit koordiniert. Im Winter dieses Jahres sollen die letzten Entbuschungs- und Baumpflanzaktionen durchgeführt werden, um den damals festgelegten Zielzustand zu erreichen.

Einige der Akteure kamen auf Einladung des BUND, der auch selbst eine Streuobstwiese im Areal betreut, und nutzten die Gelegenheit, ihre gepflegten Parzellen zu präsentieren. Ralf Drölle von der Arbeitsloseninitiative Gießen (ALI) berichtete stolz über die Entwicklung der von der ALI betreuten Streuobstwiese. Die Entwicklung wird jährlich fotografisch festgehalten, um den regelmäßig durchgeführten Baumschnitt zu optimieren. Auch die Solidarische Landwirtschaft betreut unter der Regie von Georg Hohmann einige Streuobstparzellen im Areal. „Trotz manch widriger Umstände wie etwa dem Diebstahl von Bäumen macht die Arbeit Spaß und erfüllt einen wertvollen Beitrag zum örtlichen Naturschutz“, so Georg Hohmann.

Gegen Ende der Führung besichtigten die Teilnehmer das FFH-Gebiet „Wiesecker Teiche“. Das Schutzgebiet mit seinen wertvollen Teichen und Magerrasenarealen wird, wie auch die meisten anderen der Kompensationsflächen, von Schafen gepflegt. Das, was von den Tieren im Verlauf des Jahres nicht gefressen wird, muss jedoch von Hand beseitigt werden. Diese sogenannte Weidenachpflege wird in diesem Jahr teilweise auch durch eine Landwirtin und ihren Lebenspartner selbst durchgeführt, da es durch die feuchte Witterung und vermehrten Samenflug zu einem erhöhten Aufkommen von Disteln gekommen ist, die die Schafe bei ihrer Arbeit stören.

Weitere Maßnahmen, wie das Nachmähen der aufkommenden Gehölzaustriebe oder die Beseitigung von Sturmbruch und Brombeeren übernehmen die „Freunde historischer Landtechnik“ aus Wieseck. Thomas und Sophie Wagner, die für den Verein teilnahmen, schilderten dessen Einsätze. In der Vergangenheit wurden von den Wagners und zeitweise in Kooperation mit der stellvertretenden Wehrführerin der Feuerwehr die neugepflanzten Obstbäume bewässert. „Gerade in den vergangenen Trockenjahren waren wir in ständiger Rufbereitschaft, um die Bäume am Leben zu erhalten“, berichtete die Feuerwehrfrau.

Die Teilnehmer der Exkursion bescheinigten den anwesenden Akteuren eine gute Leistung und zeigten sich überzeugt von der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen. Für die Arbeiten sucht die LPV Gießen stets ehrenamtliche Akteure, die sich im praktischen Naturschutz gegen eine Aufwandsentschädigung betätigen wollen. Bei Interesse an der Durchführung von Arbeiten oder zum Projekt erteilt die LPV oder das Umweltamt der Stadt Gießen Auskunft.