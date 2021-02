Entscheiden über "Zukunft Ihrer Heimat"

Christoph Ullrich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Normalerweise würde der Wahlkampf jetzt auf Hochtouren laufen. Am 14. März ist schließlich Kommunalwahl in Hessen. Rund 4,7 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Doch die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass er deutlich ruhiger läuft als sonst - und es Menschen gibt, die nicht direkt in der Kabine wählen wollen. "Auch wenn Corona unser Leben auf den Kopf stellt: Nutzen Sie Ihre Chance zur Stimmabgabe, auch per Briefwahl, wenn Sie wegen Corona kein Wahllokal aufsuchen wollen", appelliert der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich in einer Pressemitteilung der Behörde. "Ihre Stimme ist zu wertvoll", betont er - besonders in Richtung derjenigen, die grundsätzlich nicht wählen gehen. Angesichts der Pandemie empfiehlt Ullrich sogar, von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen.

"Die Menschen in Hessen stimmen am 14. März darüber ab, wer in ihren Gemeindevertretungen beziehungsweise Stadtverordnetenversammlungen, Kreistagen und - sofern vorhanden - Ortsbeiräten sitzt und somit Entscheidungen fällt, die das tägliche Leben aller betreffen", sagt der Regierungspräsident weiter. In diesen Gremien wird beispielsweise beschlossen, ob das Dorfgemeinschaftshaus saniert oder neu gebaut wird, wie hoch die Kitagebühren sind, welche Straßen erneuert werden, ob die Grundsteuer erhöht oder gesenkt wird oder wie viel der Kubikmeter Wasser kostet. Und das sind nur einige Beispiele. "Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen", ergänzt Christoph Ullrich, der selbst viele Jahre lang Mitglied der Gemeindevertretung und des Kreistags war. "Letztlich entscheidet auch Ihre Stimme über die Zukunft Ihrer Heimat", fordert er besonders die mehr als 800 000 Wahlberechtigten in den fünf Landkreisen des Regierungsbezirks auf, ihr Grundrecht zu nutzen.

Der Regierungspräsident geht davon aus, dass diesmal viele Menschen Briefwahl beantragen - und ruft ausdrücklich dazu auf, das zu tun. Seit dem 1. Februar ist das bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde möglich. Letzter Termin für die Beantragung ist der 12. März bis 13 Uhr. In Ausnahmefällen bekommen Wahlberechtigte ihre Unterlagen auch noch bis 15 Uhr am Tag der Wahl. Grundsätzlich gilt: Die Stimmen müssen bis 18 Uhr am 14. März abgegeben sein. Dann schließen bekanntlich die Wahllokale und das Auszählen beginnt. Foto: RP Gießen/Friese