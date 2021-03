Entscheidung zum Verkehrsversuch in Gießen am Donnerstag

Nach dem Willen von SPD, Grünen und "Gießener Linke" sollen auf dem Anlagenring zwei Fahrradspuren entstehen. Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Kommt es zum Verkehrsversuch auf dem Anlagenring so wie ihn sich SPD, Grüne und "Gießener Linke" wünschen? Am Donnerstagabend entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über diese Frage. Schon jetzt sorgt der geplante Versuch, in dessen Rahmen pro Fahrtrichtung eine Spur des Anlagenrings nur für Fahrräder freigegeben werden soll, für intensive Debatten. "Ohne Not soll hier die wichtigste Verkehrsader unserer Stadt abgedrückt werden. Täglich fahren 25 000 Autos auf dem Ring, der diese Kapazität ganz gut bewältigt. Aber dazu sind eben vier Spuren nötig. Reduziert man auf zwei Fahrspuren, muss es zum Infarkt kommen", sagt Unionsfraktionsvorsitzender Klaus Peter Möller. "Die Sorge, dass es durch den Versuch zum Chaos kommt, habe ich nicht. Sollte das aber dennoch passieren, würden wir im Rahmen des Verkehrsversuchs nachsteuern", entgegnet Christopher Nübel. Dass man mit dem Projekt nicht auf den Verkehrsentwicklungsplan wartet, bringt der SPD-Fraktionsvorsitzende mit dem Klimawandel in Verbindung: "Wir haben die Zeit bei diesen Themen nicht. Und die Bürger würden es nicht verstehen."

Von einem "massiven Eingriff in das Grundgefüge unserer Stadt" spricht Möller. "Hier geht es nicht um Parteiprogrammatik. Es geht um die Bewertung eines gefassten Beschlusses", hebt der Christdemokrat hervor. Und mit diesem Beschluss werde der "Infarkt" des städtischen Verkehrs provoziert. Das Ergebnis sei erwartbar. "Wir sind der Meinung, dass wir die vier Spuren brauchen", betont Möller. Auch seine Partei sei für Optimierungen im städtischen Radverkehr. Die Frage von Fahrradstreifen auf dem Anlagenring lasse sich durchaus diskutieren, dann aber im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans. Er biete unter anderem die Möglichkeit, mit Verkehrssimulationen zu arbeiten. "Was uns nicht einleuchtet, ist, dass sich die Sozialdemokraten jetzt treiben lassen und ein solch komplexes Thema ohne Not als Schnellschuss kurz vor der Kommunalwahl erzwingen. Die Entscheidung wird sich massiv auf Handel, Gastronomie, hunderte von Arbeitsplätzen und Kulturschaffende auswirken", erklärt der Spitzenkandidat der CDU. Doch statt auf den Verkehrsentwicklungsplan zu setzen, der voraussichtlich 2022 fertig sein soll, würden nun hunderttausende Euro in einen Verkehrsversuch investiert, dessen Ausgang absehbar sei. "Diese Entscheidung in der Stadt hat Auswirkungen auf den Landkreis", ergänzt Christopher Lipp, Spitzenkandidat der CDU für den Kreistag. Die Erreichbarkeit der Innenstadt werde durch den Versuch auch für Bürger aus dem Landkreis eingeschränkt. Dabei kämen 80 Prozent der Kunden aus dem Kreisgebiet. Täglich verzeichne die Stadt 36 000 Einpendler. "Es ist völlig unverständlich, warum man in einer der größten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg dem Einzelhandel jetzt mit dieser Entscheidung den Todesstoß versetzt", meint Lipp. Von einer Absprache des Versuchs mit dem Kreis sei ihm nichts bekannt. Dabei sei gerade die nötig. "Wir müssen in der Zukunft ein abgestimmtes Verkehrskonzept finden", so der Spitzenkandidat der Kreis-CDU.

"Der Verkehrsentwicklungsplan ist ein Prozess, aus dem wir viele Erkenntnisse gewinnen können", berichtet Nübel. Bekannt sei bereits, dass der Anlagenring sehr autogerecht gestaltet sei und eine Barrierewirkung habe. Diese Erkenntnisse nehme man mit in den Verkehrsversuch. Dass die Partner ihn jetzt auf den Weg gebracht haben, liege daran, dass "der Bürgerantrag jetzt anstand. Wir hatten die Möglichkeit, ihn entweder zu verschieben oder einfach abzulehnen. Aber das kommt für uns nicht infrage, weil der Versuch auch in unserem Programm steht", macht der Sozialdemokrat deutlich. Die öffentliche Diskussion sei derzeit stark verkürzt. Man wolle nach einem positiven Bescheid nicht einfach den Anlagenring sperren lassen. Im Vorfeld werde mit einem entsprechenden Büro etwa geklärt, welche Parameter gelten sollen. Die Sorgen des Einzelhandels kann Nübel gerade in der Corona-Krise verstehen. "Wir sind aber der Überzeugung, dass der Verkehrsversuch positive Auswirkungen auf die Innenstadt haben wird", meint der Sozialdemokrat.