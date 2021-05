"Entweder alle oder keiner" in Quarantäne nach positivem Test in Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Das entbehrt doch jeglicher rationalen Grundlage", schimpft Tomasz Kurcab. Und angesichts der Fakten scheint die Verärgerung des Rechtsanwalts durchaus verständlich. Seit Donnerstag befindet sich der Jurist "vorsorglich" in Quarantäne, weil sich ein Angeklagter im Verfahren um den Online-Drogenshop "Chemical Revolution" mit dem Coronavirus infiziert hat. "Dabei hieß es zunächst, es sei alles in Ordnung und es passiert nichts." Die dann doch verhängte Anordnung betreffe nun allerdings nur die im Landkreis Gießen lebenden Prozessbeteiligten. Wer seinen Wohnsitz in Limburg, Dresden oder Frankfurt hat und zur Verhandlung am 21. Mai im "Externen Sitzungssaal 1" des Landgerichts am Stolzenmorgen angereist war, darf weiterhin seiner Arbeit in Justitias Diensten nachgehen oder gar die ersten Lockerungen aufgrund fallender Inzidenzzahlen genießen. "Das macht doch keinen Sinn. Entweder müssen alle oder keiner in Quarantäne", sagt Kurcab.

Der aus der Untersuchungshaft vorgeführte Mann hat an jenem Freitag über Symptome geklagt und war anschließend auch positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. "Das Gesundheitsamt Gießen erhielt am 25. Mai darüber telefonisch eine Vorab-Information durch das Landgericht, am 26. Mai Kenntnis sowie eine Kontaktpersonenliste durch das für die infizierte Person zuständige Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg", teilt Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage des Anzeigers mit.

"Chemical Revolution"

Anschließend sei im Rahmen einer "Kontaktpersonenermittlung" der Umfang der direkten Begegnungen von im Landkreis Gießen gemeldeten Personen mit der infizierten Person geprüft worden. Daraufhin sei Quarantäne für elf Personen angeordnet worden, allesamt aus Stadt oder Kreis Gießen.

Für den Prozess waren an dem Vormittag indes weitaus mehr Frauen und Männer in der Leichtbauhalle zusammengetroffen. Immerhin wird rund um den deutschlandweit größten Onlineshop für Kokain, Amphetamin und andere berauschende, illegale Substanzen gegen sieben Angeklagte verhandelt, denen jeweils zwei Verteidiger beigeordnet worden sind. Die Neunte Strafkammer umfasst drei Berufsrichter und zwei Schöffinnen, hinzukommen ein Ersatzrichter und zwei Ersatzschöffen. Nicht zu vergessen die beiden Staatsanwälte, eine Protokollführerin, mehrere Justizwachtmeister sowie Polizeibeamte. Anwesend waren auch zwei Referendare, eine Journalistin und ein Zuschauer, die vier haben sich - wohl zum Glück - in dem abgetrennten, verglasten Besucherraum aufgehalten. "Gegebenenfalls besteht Quarantänepflicht für weitere Personen, die an der Gerichtsverhandlung teilnahmen, aber wohnhaft in anderen Landkreisen sind und von den dortigen Gesundheitsämtern bearbeitet werden", so Dirk Wingender. Diese seien für das "Kontaktpersonenmanagement" zuständig. "Grundlage für angeordnete Quarantänemaßnahmen sind jeweils Einzelfallprüfungen." Augenscheinlich wird die Konstellation in anderen Regionen auch anders eingeschätzt.

Zunächst scheint aber auch der Landkreis Gießen die Infektionsgefahr anders bewertet zu haben. "In einem ersten Gespräch mit der Präsidentin des Landgerichts hieß es angesichts der Gesamtsituation und des vorhandenen Lüftungssystems, dass das Risiko sehr gering sei", schildert Gerichtssprecher Dr. Alexander Schmitt-Kästner. Einen Tag später habe sich diese Beurteilung offenbar gewandelt. "Das Gesundheitsamt erhielt unterschiedliche Angaben über den Zeitpunkt der Lüftungen, die wegen der Ausbreitung von virustragenden Aerosolen von wesentlicher Bedeutung für die Einschätzung des Infektionsrisikos sind", berichtet wiederum Wingender. Demnach seien die direkten Lüftungen - also über Fenster oder Türen - der insgesamt vierstündigen Verhandlung unzureichend gewesen. "Die eingesetzten Lüftungsgeräte schaffen für diesen Zeitraum keinen der Fensterlüftung vergleichbaren Luftaustausch."

Diese Betrachtung hatte Rechtsanwalt Alexander Hauer bereits am gestrigen Freitagmorgen - ebenfalls aus häuslicher Quarantäne - via Facebook öffentlich gemacht: "Als Grundlage für die Entscheidung wird wohl angeführt (schriftlich habe ich dazu noch nichts vorliegen), das #Gerichtszelt des Landgerichts #Gießen sei während der Verhandlung nicht ausreichend gelüftet worden und das #LüftungsundHygienekonzept würde auch nicht ausreichen."

"Sitzungsbetrieb läuft"

Konsequenzen für weitere Prozesstermine im "Gerichtszelt" resultieren daraus aber nicht: "Das Prüfen der Hygienemaßnahmen vorab ist keine Aufgabe des Gesundheitsamtes. Die Erstellung und Umsetzung geeigneter Hygienekonzepte nach Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für öffentliche Einrichtungen obliegen deren Trägern", teilt der Landkreis Gießen mit.

Das bedeutet im Klartext: Es können trotzdem Gerichtsverhandlungen am Stolzenmorgen stattfinden. Tatsächlich "läuft der Sitzungsbetrieb weiter", bestätigt Schmitt-Kästner und ergänzt, dass sich am Landgericht "drei Personen" in Quarantäne befinden.

Abgesagt worden waren am Donnerstag und Freitag indes die Fortsetzungstermine im Verfahren um Entführung und Mord unter Freunden in Hungen. Auch der geplante Verhandlungstag am Montag fällt aus. Ein Richter ist nämlich nicht nur an der Hauptverhandlung um "Chemical Revolution", sondern auch an diesem spektakulären Prozess beteiligt. Und zunächst war ungewiss, ob auch er sich bis zum 4. Juni vorsorglich in "häusliche Quarantäne" begeben muss. Das ist inzwischen geklärt. Der Jurist wohnt nicht im Landkreis Gießen und kann am kommenden Mittwoch wieder auf der Richterbank Platz nehmen. "Ich tue mich als Jurist in puncto Nachvollziehbarkeit der Entscheidung (Uneinheitlichkeit der Anwendung der Kriterien zwischen den Gesundheitsämtern) schwer", betont Alexander Hauer in den Sozialen Medien. Sein Kollege Tomasz Kurcab hofft unterdessen, dass auch er in der kommenden Woche wieder seiner Arbeit nachgehen kann. "Ich bin mittlerweile negativ getestet worden." Deshalb habe er einen "Aussetzungsantrag" gestellt, damit die angeordnete Quarantäne aufgehoben wird.