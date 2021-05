"Entwicklung macht Mut"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Click and Meet" in Gießen? Laut Bürgermeister Peter Neidel "sind die Inzidenzzahlen die Grundlage für eventuelle Öffnungsschritte im Bereich des Handels". Ausschlaggebend seien ausnahmslos die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) für den Landkreis Gießen, auch für eventuelle Lockerungen in der Stadt. "Es ist mir wichtig, diesen Zusammenhang deutlich zu betonen", so Neidel in einer Pressemitteilung. Schließlich bewegten sich seit dem vergangenen Mittwoch die Inzidenzzahlen unterhalb des Wertes von 150, womit Lockerungen für den Handel in realistische Nähe gerückt seien. "Aber nur, wenn bis einschließlich des kommenden Dienstags, 11. Mai, der Inzidenzwert weiterhin unterhalb der Schwelle von 150 liegt, darf der Einzelhandel ab Mittwoch, 12. Mai, wieder 'Click and Meet' anbieten", stellt der Bürgermeister klar.

Schwankungen möglich

"Ordnungsamt und Wirtschaftsförderung stehen natürlich dem Handel für Fragen in diesem Zusammenhang zur Verfügung", berichtet Neidel, warnt aber ebenso: "Wir sehen es auch als unsere Pflicht an, zuerst die belastbare Entwicklung der Inzidenzzahlen abgewartet zu haben, bevor wir zu frühzeitig Erwartungen geweckt hätten." Letztendlich sei die Entwicklung der Inzidenzzahlen nämlich keine mathematische, berechenbare Gleichung, sondern könne deutlichen Schwankungen unterliegen. "Insgesamt aber macht die Entwicklung uns Mut, guter Dinge auf Lockerungen zu hoffen", meint der Bürgermeister abschließend.