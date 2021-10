Erfindung von THM-Studierenden mit Potenzial, Leben zu retten

"Unser Leben hat sich um 180 Grad gedreht": Fabian Goedert, Sophia Reiter und Johannes Steube (von links) möchten mit ihrer Idee "den Elektrobränden Feuer unterm Hintern machen". Foto: Christina Günther

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ihre Erfindung hat das Potenzial, Leben zu retten. Das ist Sophia Reiter und Fabian Goedert auch schon wiederholt attestiert worden. Als es dann im Wettbewerb "Hessen Ideen" vor einem Jahr aber "nur" für den zweiten Platz unter immerhin 40 Konkurrenten reichte, habe sie das zunächst "ziemlich deprimiert". Die Studierenden der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) entschieden daher, sich fortan noch viel stärker auf die Weiterentwicklung ihres praxisnahen Brandschutzsystems zu konzentrieren und damit zugleich ihr Unternehmen voranzubringen.

Das scheint gelungen zu sein, "denn wir haben in vielerlei Hinsicht riesige Fortschritte gemacht, für den nötigen Feinschliff gesorgt und uns personell breiter aufgestellt", erzählen die Butzbacher im Gespräch mit dieser Zeitung. Mehr noch: "Unser Leben hat sich gefühlt um 180 Grad gedreht." Zudem winkt nun eine neue Chance auf einen bedeutenden Titel. Die beiden Nachwuchswissenschaftler - sie studiert Elektrotechnik, er Bauingenieurwesen - sind als erstes Team der THM ins Finale um den renommierten Hessischen Gründerpreis eingezogen. Dazu gehört auch ein Online-Voting , das am heutigen Mittwoch freigeschaltet wird und für das jede Unterstützung willkommen ist.

Jährlich brennt es in Deutschland mehr als 200 000-mal - und in 58 Prozent der Fälle sei Elektrizität direkt oder indirekt schuld daran, haben Sophia Reiter (22) und Fabian Goedert (25) ermittelt. Hunderte Menschen sterben in den Flammen, Tausende werden schwer verletzt. Hinzu kommen die psychischen Belastungen, die immateriellen Verluste, Umweltschäden durch giftige Stoffe und mitunter horrende Versicherungssummen. All das könnte mit ihrem Produkt um die Hälfte reduziert werden, sind die Hochschüler überzeugt. Damit soll ein (Schmor-) Brand zuverlässig identifiziert, lokalisiert und ohne menschliches Eingreifen gelöscht werden können. Kombiniert werden sozusagen alle positiven Eigenschaften von Feuerlöscher, Hydrant, Rauchmelder und Sprinkleranlage. Die Vorserien-Prototypen belegten jedenfalls "eindrucksvoll, dass unser System funktioniert". Egal, ob Mehrfachsteckdose, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Fahrzeuge oder industrielle Maschinen - es sei sehr variabel und gut skalierbar, könne also überall integriert werden. Auch das deutsche und das europäische Patent sind längst beantragt, erste Zwischenbescheide klängen positiv. Mittlerweile stehen die jungen Gründer kurz vor den offiziellen Prüfverfahren, "weil wir natürlich einen hohen Qualitätsstandard sicherstellen und zertifiziert bekommen wollen".

GRÜNDERPREIS Das Finale des Hessischen Gründerpreises findet am 3. November in Frankfurt statt. Es gibt vier Kategorien mit je drei Teams: "Gründung aus der Hochschule" (hier ist "Fisego" vertreten, die beiden Konkurrenten kommen von der TU Darmstadt), "Gesellschaftliche Wirkung", "Innovative Geschäftsidee" und "Zukunftsfähige Nachfolge". Über den Sieg entscheidet neben dem Online-Voting auch die eigene Präsentation auf einem Messestand, die von Jury und Besuchern bewertet wird.

Im Oktober 2020, als sie mit ihrem Projekt zunehmend die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zogen, war das noch anders. Das technische Fundament war zwar gelegt. "Uns war allerdings noch nicht klar, wie es überhaupt weitergehen soll", räumen Goedert und Reiter ein. Das betraf die Produktion ebenso wie die Finanzierung. Anfang des Jahres holten sie sich Johannes Steube, einen dualen Studenten der Wirtschaftsinformatik an der THM, mit ins Boot, der sich seither um den betriebswirtschaftlichen Part kümmert. Der angehende Wirtschaftsingenieur Cornelius Höhle und Wirtschaftswissenschaftler Tobias Raab sind inzwischen ebenfalls dazugestoßen, um einen soliden Finanz- und Businessplan auszuarbeiten. Mit der Sparkasse Oberhessen, dem Landesfeuerwehrverband Hessen und logischerweise der THM selbst ("THM-Präsident Matthias Willems ist der beste Fan, den wir uns wünschen können") gebe es obendrein "drei extrem starke Partner, die uns unglaublich helfen und uns begleiten, ohne sofort die Hand aufzuhalten oder eine Gegenleistung zu erwarten".

Parallel seien zahlreiche Gespräche mit Endverbrauchern und Elektrikern geführt worden. "Unser Ziel war es, zu verstehen, was ihnen wichtig ist, was genau sie brauchen. Wir wollten wirklich von unseren potenziellen Kunden lernen", betont Sophia Reiter. Als "größte Gefahr" habe sich die Mehrfachsteckdose herauskristallisiert, die bei gut einem Viertel aller Brände der Auslöser sei. Doch die Herausforderung sei groß. Anders als im Lizenzgeschäft, bei dem andere Hersteller die Technik in ihren Klein- und Großgeräten verbauen, "müssen wir hier nämlich alles selbst machen".

Zumindest aber haben die zwei Forscher ihre Steckdosen insofern perfektioniert, als sie diese zusätzlich mit einem Warnalgorithmus ausgestattet haben: Bei Stufe 1 wird ein Signal auf ein digitales Endgerät des Käufers gesendet. Bei Stufe 2 wird akustisch und visuell angezeigt, dass etwas nicht stimmt. Wird darauf immer noch nicht reagiert, aber eine gefährliche Situation erkannt, schaltet sich die Steckdose bei Stufe 3 automatisch ab. Im schlimmsten Fall werde der Brand direkt gelöscht, ohne sich nach außen ausbreiten zu können, erläutert die 22-Jährige. Gleichzeitig würden "nicht nur Symptome bekämpft", es werde auch auf mögliche Ursachen hingewiesen und zum Beispiel vor einer Überlastung gewarnt, wenn zu viele Geräte angeschlossen sind. "Schließlich befinden wir uns im 'Smart Home'-Zeitalter", ergänzt Fabian Goedert. Stolz ist das Duo, dass zum einen alle einzelnen Komponenten in Deutschland hergestellt werden und zum anderen der letzte Fertigungsschritt von den "hochmotivierten Mitarbeitern" der Behindertenhilfe Wetterau realisiert wird. Sophia Reiter habe das Produkt dafür so angepasst, dass es einfach zusammenzusetzen ist und trotzdem Menschen mit Handicap gefordert und gefördert werden.

Anvisiert wird ein Marktanteil zwischen 0,3 und 0,8 Prozent in den ersten drei Jahren. Eine solche Größenordnung erlaube ein "gesundes Wachstum". Perspektivisch werde sich "Fisego" ("Fire Security Goedert"), so der Name des Unternehmens, dann wohl auch für einen Investor öffnen müssen. "Wir suchen jemanden, der den Sinn hinter unserer Idee erkennt, der über die notwendige Expertise verfügt, den Markt versteht, uns als Partner akzeptiert und nicht bloß schnell Geld verdienen möchte. Wir wollen unser Baby auf jeden Fall nicht aus der Hand geben."

Diese Leidenschaft für ihr "Baby" scheint auch die Fachjury im Halbfinale des Gründerpreises beeindruckt zu haben - trotz oder gerade wegen ihrer Rolle als "Underdogs". Wie die "Kinder vom Dorf in der großen Stadt" hätten sie sich gefühlt. Aber obwohl die anderen Teams - im Gegensatz zu "Fisego" - staatlich gefördert werden, mehrheitlich "mindestens einen Doktor" in ihren Reihen hatten, respektive deren Mitglieder mit dem Studium allesamt schon fertig waren, sei das Feedback der Experten für die THM-Vertreter "überwältigend" gewesen. Der letzte Satz ihres Auftritts lautete dabei übrigens: "Machen Sie mit uns den Elektrobränden Feuer unterm Hintern."