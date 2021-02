Erfolgreich in die Selbstständigkeit

Jetzt teilen:

GIESSEN/FRIEDBERG - (red). Die Pandemie verursacht viele tragische Unternehmer-Schicksale, dennoch bietet sie neue Chancen. Sie regt Selbstständige zur Kreativität und Digitalisierung an. Oft ist der Verlust des Arbeitsplatzes auch der Auslöser, Selbstständigkeit nun in die Tat umzusetzen. Um Chancen und Risiken einer Existenzgründung realistisch einschätzen zu können, empfiehlt sich eine gute Vorbereitung für die Start- und Anlaufphase. In der modularen Seminarreihe der IHK Gießen-Friedberg Basiswissen Existenzgründung werden durch praxiserfahrene Referierende die wichtigsten Informationen zum Start in die unternehmerische Selbstständigkeit auf leicht verständliche Art vermittelt.

Die Themen der Seminarreihe reichen von der Erstellung eines Businessplans, Steuern, Marketing und Vertrieb, Finanzierung und Förderprogrammen bis hin zur sozialen Absicherung. Die nächste Seminarreihe startet am 22. Februar als Webinar mit einem Business Plan Workshop. Gründungsinteressierte können sich die für sie relevanten Themen individuell und voneinander unabhängig flexibel zusammenstellen. Insgesamt enthält das Komplettpaket der IHK fünf Module, die auch einzeln gebucht werden können bis eine Woche vor dem Veranstaltungstermin. Weitere Informationen zu Seminarinhalten, Terminen und Anmeldung unter www.ihkgifb.de/basiswissen oder bei Regina Böning-Wolf, IHK Gießen-Friedberg (06031/609-2560, boening-wolf@giessen-friedberg.ihk.de).