Erfolgreicher Abschluss am Uniklinikum Gießen

Geschafft: Absolventen und Lehrende freuen sich über den Abschluss.

GIESSEN - Nach dem dreijährigen Besuch der Gießener Berufsfachschule für Diätassistenz am Universitätsklinikum in Gießen haben 16 Schüler und Schülerinnen ihre staatliche Abschlussprüfung zur Diätassistenz bestanden. Ihnen wurden nun ihre Zeugnisse und zur Anerkennung eine Rose überreicht, teilt das Uniklinikum mit.

Der Umgang mit Menschen wird im Berufsleben der Auszubildenden großgeschrieben. Dafür haben sie das notwendige Hintergrundwissen erworben und und gelernt, die Diät- und Ernährungsberatung praxisnah umzusetzen und eigenständige Ernährungsdiagnosen zu erheben. Das Berufsbild lässt sich vielerorts anwenden. Dazu gehören der Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken für Rehabilitation, in Schwerpunktpraxen für Diabetologie oder Ernährungsmedizin und in Praxen für Diät- und Ernährungsberatung, heißt es weiter.

Duales Studium möglich

Auch in diesem Jahr haben die Absolventinnen und Absolventen verschiedene Projekte gestaltet. Zum einen etablierten sie gemeinsam mit Lehrkräften ein internes Beratungspraktikum für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das Corona-bedingt online stattfand. Außerdem wirkten sie bei einer Berufsbildungsmesse der August-Bebel Schule der Jahrgangsstufe 9 mit. Sie erstellten einen Instagram-Account, der an den nächsten Kurs weitergegeben wird. Darin klären die Schüler und Schülerinnen über Berufsbild und Ausbildung auf, ebenso werden interessante Themen rund um die Ernährung aufgegriffen, so das Uniklinikum.

Dies ist inzwischen bereits der sechste Kurs, der die Möglichkeit hat, in Fulda dual zu studieren. Die ersten drei Jahre wurden an der BFS für Diätassistenz absolviert, parallel dazu das Diätetik-Studium an der Hochschule in Fulda. Nach dem staatlichen Examen zur Diätassistenz gehen sieben Studierende für drei weitere Semester zum Vollzeitstudium nach Fulda. Dort werden sie dann den Bachelor of Sience in Diätetik ablegen.