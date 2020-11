Erfolgreichstes Geschäftsjahr seit Bestehen

Dauerhafte Kooperation geplant: Zookauf übergibt eine Spende an das Gießener Tierheim. Foto: egesa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). In der Generalversammlung der Gießener Genossenschaft egesa-zookauf eG konnten die Vorstandsvorsitzende Birgit Zelter-Dähnrich und Vorstand Jens Bluhm äußerst positive Zahlen vermelden: Im zurückliegenden Geschäftsjahr erhöhte sich der zentralregulierte Umsatz um knapp drei Prozent, die Anzahl der Mitglieder und Partner konnte auch in einem stark umkämpften Wettbewerbsumfeld nahezu auf Vorjahresniveau gehalten werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Geschäftsjahr war somit das erfolgreichste seit Bestehen der Genossenschaft und auch für die Zukunft sieht sich das egesa-Team gut gerüstet. Die egesa-zookauf eG ist eine Einkaufs-, Werbe- und Marketinggenossenschaft für den Zoo- und Gartenfachhandel. Sie kann auf eine inzwischen fast 60-jährige Historie zurückblicken und besteht aus freien, mittelständischen, inhabergeführten Fachgeschäften im Zoofachhandel sowie im Gartenbereich. Was ein solches Geschäft alles bieten kann, können Heimtierhalter ab sofort im neuen zookauf-Fachmarkt im Tannenweg in Linden erleben. "Mit rund 600 Quadratmetern bietet der Markt alles, was Herrchen oder Frauchen von einem zeitgemäßen Einkauf rund ums Tier erwartet", verspricht Prokurist Gerhard Kerzmann. Er ist zugleich einer der Geschäftsführer des neuen zookauf-Marktes. "Unsere Neueröffnung ist ein klares Bekenntnis zur Region und zum Standort. Außerdem zeigen wir, dass es auch in schwierigen Zeiten möglich ist, ein solches Projekt zu realisieren." Gerade derzeit sei es wichtig, positive Signale zu setzen.

Der Fachmarkt steht für Kompetenz, große Artikelauswahl und modernen Service, wie Internet-Terminal und Online-Shop. Außerdem gibt es regelmäßig wechselnde Themenschwerpunkte, etwa zur Tiergesundheit oder zum Tierschutz. So konnte Gerhard Kerzmann bereits vor der Neueröffnung eine Spende an das Tierheim Gießen überreichen, zu dem eine dauerhafte Kooperation aufgebaut wird.