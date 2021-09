Ergebnisse aktuell und im Detail

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (öh). Wer bringt den Klimaschutz voran? Wer sichert die Rente? Wer gibt dem Wirtschaftsstandort Deutschland gute Rahmenbedingungen? Wer verhindert die soziale Spaltung? Wer sorgt für eine verlässliche Außenpolitik?

Viele Richtungsfragen werden die neue Regierung beschäftigen. Und der Wähler, also Sie, entscheidet am Sonntag, 26. September, welcher Partei und welchen Personen er die besten Antworten zutraut. Und ja: Es geht auch um die Nachfolge von Angela Merkel. Im Moment liegt die SPD in den Umfragen vorne, aber der Wahlabend wird spannend, weil es eine große Anzahl von Unentschlossenen gibt.

. Auf www.giessener-anzeiger.de können Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Eingang der Wahlergebnisse Ort für Ort und Stadt für Stadt interaktiv verfolgen. Ein Übersichtsartikel zeigt aktuell nach Freigabe durch den Landeswahlleiter die Gesamtergebnisse der einzelnen Städte und Gemeinden in Ihrem Wahlkreis. Sie erreichen den Artikel über die Kurzadresse https://tinyurl.com/ giessen-btw21. Von dort führen Links zu den Resultaten aus den anderen Wahlkreisen in Mittelhessen.

. Wollen Sie detailliertere Daten? Dann schauen Sie im Laufe des Wahlabends oder spätestens am Montagmorgen auf der Seite https://tinyurl.com /ga-btw21 vorbei. Dort finden Sie die Ergebnisse der Städte und Gemeinden in Mittelhessen sowie deren Stadt- oder Ortsteile.

Zwar lässt die Briefwahl, in der ja Stimmen aus allen Teilen der Kommune landen, eine fundierte Analyse kaum zu. Auch ein Vergleich mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2017 könnte schwierig werden. Aber Hochburgen der Parteien und Kandidaten lassen sich mitunter schon erkennen.

. Aktuelle Artikel finden Sie auf www.giessener-anzeiger.de, und wie schon in den zurückliegenden Wochen sammeln wir unsere Berichte, Analysen und Hintergründe auch in den kommenden Tagen in unserem Dossier zur Bundestagswahl 2021 unter www.giessener-anzeiger.de/dossiers/btw21.