"Erhebliche Anstrengungen" wegen Covid-19 an JLU Gießen

Ausgezeichnet: Das Team der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik freut sich über die Anerkennung ihrer Arbeit. Foto: JLU/Friese

GIESSEN - Die Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik beschäftigt sich mit allen Fragen rund um das Thema Zahnersatz und den damit verbundenen Krankheiten. Das Team stellt die Mundgesundheit der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt seines Handelns, achtet dabei in vorbildlicher Weise auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz und setzt die Anforderungen mit großem Engagement um. Das Team am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde unter der Leitung von Prof. Bernd Wöstmann ist nun bei einer Online-Veranstaltung für seinen Einsatz mit dem Arbeitssicherheitspreis 2021 der Justus-Liebig-Universität (JLU) ausgezeichnet worden, teilt die Hochschule mit.

Der JLU-Arbeitssicherheitspreis geht damit erstmals an eine Einrichtung des Fachbereichs Medizin. "Ich freue mich, dass das Team der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik die Anforderungen aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz vorbildlich umgesetzt hat. Gerade unter Pandemiebedingungen waren dazu erhebliche Anstrengungen und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz aller Beteiligten nötig. Einmal mehr zeigt sich: Arbeitssicherheit, Schutz und Qualität bedingen sich wechselseitig", so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee bei der Preisverleihung. Seine Gratulation erfolgte auch im Namen der Unfallkasse Hessen, die den Preis gemeinsam mit der JLU vergibt.

Der mit 1000 Euro dotierte Arbeitssicherheitspreis der JLU wird seit 2004 verliehen. Von Anfang an hat die Unfallkasse Hessen die Gießener Initiative unterstützt. Mit dem Preis wird das besondere Engagement von Vorgesetzten sowie Mitarbeitern für die Arbeitssicherheit gewürdigt. Die Auszeichnung soll dazu anregen, sich im Arbeitsschutz zu engagieren, damit arbeitsbedingte Unfälle und Erkrankungen vermieden werden. Im vergangenen Jahr konnten trotz der Pandemie zwischen Juli und Oktober sechs Einrichtungen unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften an der JLU begangen werden, um die Umsetzung der geltenden Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu prüfen. Auf Basis einer standardisierten Bewertung der Begehungen wurde das Gewinnerteam für den Arbeitssicherheitspreis ermittelt.