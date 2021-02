Erhoffter Schwung für Drogenprozess in Gießem

Sicherheitsmaßnahme: Erst vor Beginn eines Verhandlungstages wird ein Angeklagter im Prozess um "Chemical Revolution" von den Handschellen befreit. Foto: dpa

GIESSEN - Großspurige Prahlerei mit rassigen Luxusschlitten, das Foto mit einem Bruder von Drogenbaron Pablo Escobar als Urlaubssouvenir oder der "Hitlergruß" als Erkennungszeichen unter Dealerkollegen: Das Strafverfahren rund um "Chemical Revolution" offenbart vor dem Landgericht allerhand skurrile Details. Eindrucksvoll ist zudem das Personaltableau mit sieben Angeklagten, 14 Verteidigern und drei Dolmetschern, denen zwei Staatsanwälte sowie ein Sachverständiger gegenübersitzen. Nicht zu vergessen die drei Berufsrichter samt zwei Schöffinnen, zu denen sich als Reserve noch ein zusätzlicher Jurist sowie zwei weitere Laienrichter hinzugesellen. Und die Anklage gegen die mutmaßlichen Betreiber des wohl "deutschlandweit größten Online-Drogenshops" lässt ohnehin aufhorchen. Schließlich sollen die Männer zwischen 28 und 45 Jahren, die sich persönlich weitgehend gar nicht kannten, als internationale Bande und mit verteilten Zuständigkeiten im Internet sowie im anonymen Darknet einen florierenden Handel mit beträchtlichen Mengen berauschender Substanzen aufgebaut haben.

All das zusammen sorgte zu Prozessauftakt im vergangenen August bundesweit für allerhand Schlagzeilen und mitunter reißerische Superlative. Nach mehr als einem Dutzend Verhandlungstagen zeigt sich inzwischen jedoch anschaulich, dass es überaus mühsam ist, die womöglich illegalen Geschäftsbeziehungen der Angeklagten untereinander aufzuklären. Stundenlang werden dafür Chatnachrichten aus populären sowie verschlüsselten Sozialen Medien von einem Beamten des Bundeskriminalamtes (BKA) erläutert und von den Verfahrensbeteiligten hinterfragt. Mit Daten, Uhrzeiten und Querverweisen. Immerhin erfreut die Neunte Strafkammer mit dem Service, die zahllosen, bisweilen recht derben Textzeilen zwischen "Joko" und "El Matzo" sowie mit "T" und "Dr. Jakobi", die hunderte Seiten füllen, auch für Prozessbeobachter und Zuschauer an "die Wand zu werfen". Das erhöht die Spannung zwar nur unwesentlich, macht es aber entschieden komfortabler, den Diskussionen zu folgen. Wenngleich sich längst kaum noch Journalisten und allenfalls wenige Besucher zu den Fortsetzungsterminen einfinden.

Doch nun könnte das Verfahren unverhofft an Schwung gewinnen. Die mitwirkenden Juristen beabsichtigen nämlich, an zwei inoffiziellen Sitzungstagen hinter verschlossenen Türen die Aussichten auf eine "Verständigung" auszuloten. Das dürfte aus Sicht des Gerichts zu einem beträchtlich schnelleren Ende des Prozesses führen, für den bis Ende April fast 20 weitere Sitzungstage vereinbart worden sind. Und ob diese dann tatsächlich ausreichen würden, ist mehr als ungewiss.

Geständnis erforderlich

Die Verteidiger erhoffen sich - darüber muss nicht spekuliert werden - die denkbar niedrigste Strafe für ihre Mandanten. Und die Staatsanwaltschaft könnte auf diese Weise die aufwändigen Ermittlungen zeitnah erfolgreich - also durchweg mit einer Verurteilung - abschließen. Denn die Strafprozessordung sieht vor, dass "Bestandteil jeder Verständigung ein Geständnis sein soll". Das Ergebnis dieser "Vorgespräche" muss jedoch in der Hauptverhandlung bekanntgegeben werden und darf das Urteil nicht vorwegnehmen. Erlaubt ist lediglich die Festlegung von Strafobergrenzen.

Zwischen September 2017 und Februar 2019 sollen insgesamt elf Geschäftspartner an "Chemical Revolution" beteiligt gewesen sein. Nach Überzeugung der Ermittler sind die Drogen gleich zentnerweise aus den Niederlanden nach Deutschland transportiert worden. Das Angebot war offenbar mannigfaltig: 130 Kilogramm Amphetamine und sechs Kilo Kokain, Zehntausende Ecstasy-Pillen und 42 Kilogramm Cannabis, ein Kilogramm Heroin sowie schillernde "neue psychoaktive Stoffe". Gebunkert und verpackt wurden die Betäubungsmittel an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik - unter anderem in Ortenberg. Und allein aus diesem Tatort in der Wetterau ergibt sich die Zuständigkeit des Landgerichts Gießen. Die Strafverfolger erachten 320 Taten in unterschiedlichen Konstellationen als erwiesen. In dem laufenden Prozess dreht sich alles aber nur um neun Vorfälle, an denen die sieben Angeklagten beteiligt gewesen sein sollen. Nach dem Urteil wird es dann in einem zweiten Verfahren gegen die beiden Hauptangeklagten mit vier anderen "Mitarbeitern" um den bei Weitem größeren Anteil gehen.

Und just diese beiden Männer - 28 und 37 Jahre alt - haben sich vor der Neunten Strafkammer bislang auf ihr Recht zu schweigen berufen. Die fünf anderen haben ihr Engagement für den den augenscheinlich sehr professionell aufgezogenen Shop längst eingeräumt, zwei ihrer Komplizen haben gar eine "Lebensbeichte" abgelegt, den sprichwörtlich "reinen Tisch" gemacht und die beiden angeblichen Drahtzieher nicht unerheblich belastet. Sie haben also bereits die für die "Verständigung" erforderliche Vorarbeit geleistet, die sich ohnehin schon strafmildernd auswirken dürfte. Ob die übrigen zwei Angeklagten ihnen folgen werden, bleibt abzuwarten.

Eine echte Überraschung wäre es im Fall des 28-Jährigen ganz ohne Zweifel. Der Deutsche hat nach Auffassung der Strafverfolger unter dem Nickname "Joko" oder "Joko7" als "Kopf" der Bande fungiert. Er soll den virtuellen Laden geplant und die Aufträge zugewiesen haben. Zudem soll er von den Einnahmen auf Mallorca gut gelebt haben, während die Drogenkuriere keine Entlohnung bekamen und auf später vertröstet worden seien. Im wirklichen Leben soll "Joko" nur einem der Angeklagten begegnet sein - und der chronisch erkrankte Niederländer mit polnischen Wurzeln hat ihn ganz ohne Zögern im Oktober im "Externen Sitzungssaal 2" in der Kongresshalle identifiziert. Sein Verteidiger versucht seither nicht nur ohne Unterlass, die Glaubwürdigkeit des 30-Jährigen zu erschüttern, sondern er grätscht auch immer dazwischen, wenn ein Zeuge, das Gericht oder die Staatsanwaltschaft nur zaghaft andeutet, dass sein Mandant und "Joko" identisch sein könnten. Und das meist ziemlich patzig und mit leicht aggressivem Unterton.

Vielleicht "ein Aufwasch"

Als zweiter Strippenzieher von "Chemical Revolution" gilt ein Autohändler aus den Niederlanden, der die beachtlichen Drogenmengen organisiert haben soll. Auf dem Firmengelände des 37-Jährigen seien Marihuana, Amphetamine und Ecstasy in die Autos der Kuriere verladen worden. Wegen der restlichen 311 Taten - die sich ausschließlich in Hamburg zugetragen haben - sollen sich beide in dem zweiten Prozess verantworten, für den trotzdem die Neunte Strafkammer des Gießener Landgerichts zuständig ist.

Auf Justitias Fluren wird indes bereits leise hinter vorgehaltener Hand darüber nachgedacht, ob im Rahmen der "Verständigung" - besser bekannt als "Deal" - vielleicht gleich alles in "einem Aufwasch" erledigt werden könnte. Das dürfte letztlich auch die zweite Auflage enorm beschleunigen und sich bestimmt nicht zu Ungunsten der beiden Hauptangeklagten beim möglichen Strafmaß niederschlagen. Für reichlich Spannung ist damit nun in der Tat plötzlich wieder gesorgt.